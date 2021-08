Uma nova razão para ir para a Madeira, Portugal: comida de bebida amorosa

Amore Pepper Comer, Edição 4, no Porto Santo Valentina Rodriguez e Andrew Kemp



Verdade seja dita, disse aos meus amigos portugueses quando me disseram para participar num evento que ia voar para o Porto Santo Eu gosto de comer e beber– Uma vaga referência ao título da tradução para o português do livro mais famoso de Elizabeth Gilbert, Comer Amor –Eles reviraram os olhos às vezes. Mas eu não prestei muita atenção a eles.

Eu (Amar) quero uma boa festa. Eu (Pepper) gosto de beber um bom vinho, e Eu (vindo) quero comer uma boa comida. Então, quando ABC (usando o nome fácil) me convidou para jantar, não hesitei. Eu queria me divertir e estava pronto para desistir e beber e comer.

Event-Based A Great, Sporty Dinner – consultor gastronômico baseado em Lisboa e planejador de eventos gastronômicos Nuno Nobre E o madeirense Fábio Abreu, empresário cultural que já trabalhou com chefs craques como Ljubomir Stanisic em Lisboa e Rene Redzepi em Copenhaga e agora dirige a Wanderlust Madeira, a melhor empresa de viagens de aventura.

Decidiram dar a conhecer a gastronomia da Madeira (na verdade o arquipélago da Madeira, que inclui também a pequena e arenosa ilha do Porto Santo), que tem excelentes mariscos e peixes, mas também uma rica tradição culinária que reflecte 600 anos de história. Uma linha diferente de pessoas que vieram para a ilha de diferentes partes de Portugal e de diferentes partes do mundo.

O próximo fim de semana marca o quinto lugar Eu gosto de comer e beber O jantar será realizado no primeiro fim de semana de cada mês. Cada vez, os detalhes – a localização (soneca no telhado do hotel ou mesmo a cerveja mais antiga em funcionamento), a escolha do chef estrela, as especialidades – são mantidos em segredo. Cada lugar é natural, inimaginável e memorável, e a cozinha é feita no fogo.

Para um jantar de agosto, esse local secreto é uma praia do Porto Santo. Claro porque é uma praia Porto santo Chamada de Ilha de Ouro. Grande parte da sua costa amarela é coberta por areia fina (na verdade, o coral fóssil em ruínas é cerca de 18 milhões de anos mais velho que a ilha de Porto Santo Madeira, e é de grande interesse para os geólogos).

Então, geralmente, a cada verão, conforme a população da ilha cresce de 4.000 residentes permanentes para 20.000 turistas, a principal atividade vai para a praia. Há outras coisas como embarcar em um barco para encontrar golfinhos e baleias (a água ao redor da ilha é muito protegida) ou fazer caminhadas nas montanhas da ilha, mas mesmo assim, todo mundo acaba na praia.

Os habitantes locais dizem que a Madeira é um grande jardim. O Porto Santo é um pequeno deserto. Mas também é uma das ilhas mais antigas do mundo e compete com a experiência turística de Madras.

Ele também tem alguns bons restaurantes. A família é mantida lá Thea Maria Beach Club (Pegue o dia Pé na água (“Pés na água”, referência à sua localização na praia) e amor Panorama, Com belas vistas da ilha.

Assim esta versão do Amar Pepper Gomer desembarcou na praia do Porto Santo. Assim que os convidados se integraram, passamos a nos aproximar de uma praia no sudoeste da ilha. O chef madeirense Rui Rodriguez já estava a trabalhar arduamente, a cozinhar sacos de pilaf cheios de coelho (aprovado para a carne de primeira necessidade histórica da ilha) e a descarregar pratos de tomate de um forno pré-aquecido.

Depois veio uma salada fresca de grão-de-bico, seguida de ravióli de caranguejo-aranha e algas, individualmente e lindamente revestidos em talheres Vista Allegra (muito valiosos em Portugal). Depois de uma pausa, cada um de nós fez fila para pegar nosso próprio peixe pequeno e amassado com sal e uma pilha de vegetais assados ​​no bufê. Para evitar isso, o chef pasteleiro Ruben Magno serviu o prato depois do queijo.

Quando tudo isso foi divulgado, o componente de entretenimento da ABC estava com força total. O barítono Miguel Pierce, que tocava piano madeirense, voou para o Porto Santo para receber o tribunal, terminando com um magnífico Piano de Cauda em torno do seu teclado na praia.

Enquanto esperávamos seu show começar, um de meus colegas de trabalho perguntou brincando: “Você é como o Elton John da Madeira?”

“Na verdade, eu tenho uma banda cover de Elton John”, Byrus respondeu, após o que ele tocou algumas lindas canções como “Rocket Man” e “Candle in the Wind”.

Foi uma série de eventos estranhos e espontâneos, adorei. Eu também bebia um bom vinho e comia uma boa comida. Amar Paper Gomer cumpriu bem sua promessa. No próximo sábado, em algum local secreto da Madeira.

Informações e reservas: +351 961 304 196 ou info@wanderlustmadeira.com