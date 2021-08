Uma nova cepa de planta carnívora (Triantha) com uma única armadilha de inflorescência pegajosa

Desde o estudo inovador de Darwin sobre carnívoros, os cientistas identificaram apenas 11 ancestrais independentes de carnívoros. Relatamos a descoberta de uma nova cepa de plantas carnívoras, representada pelas plantas com flores da América do Norte Triantha Ocidental. entre os mononotes, Triantha Ele representa o único exemplo de um mecanismo de armadilha pegajosa e um caso claramente documentado de holocarnivoria, caracterizado pela secreção enzimática consistente com a digestão da presa. Suas armadilhas são únicas entre os carnívoros e inesperadas com base na teoria, ao colocar todos os locais de captura de presas ao lado de suas flores polinizadas por insetos. Devido à existência de Triantha Nas proximidades dos principais centros urbanos da costa do Pacífico, nosso estudo serve como um lembrete vívido de que outros carnívoros ocultos ainda não foram descobertos.

Os carnívoros consomem animais para obter nutrientes minerais que promovem o crescimento e a reprodução em ambientes pobres em nutrientes. Aqui, nós relatamos Triantha Ocidental (Tofieldiaceae) representa uma subespécie carnívora previamente esquecida que captura insetos em inflorescências pegajosas. Experimentos de campo, dados isotópicos e modelos de mistura demonstram uma transferência significativa de nitrogênio da presa para Triantha, com uma estimativa de 64% do N foliar obtido da captura de presas em anos anteriores, em comparação com os níveis inferidos para a planta folhosa entrelaçada, que é um carnívoro reconhecido. O N obtido pelos carnívoros é exportado das flores e frutos em desenvolvimento e pode, eventualmente, ser transferido para as folhas do próximo ano. Os filamentos glandulares nas hastes floridas secretam fosfatase, como ocorre em todos os carnívoros que digerem diretamente as presas. Triantha É considerado único entre os carnívoros na captura de presas apenas com armadilhas pegajosas adjacentes às suas flores, ao contrário da teoria. No entanto, seus pelos glandulares capturam apenas pequenos insetos, ao contrário de abelhas maiores e borboletas que atuam como polinizadores, o que pode reduzir o conflito entre a carne e a polinização.