Uma mãe na Califórnia salva seu filho de 5 anos de um ataque de um leão da montanha usando suas próprias mãos

uma AnjosUma mulher que lutou a partir de 65 libras Leão da Montanha que estava atacando seu filho de 5 anos na quinta-feira usando suas próprias mãos, de acordo com Califórnia Departamento de Pesca e Vida Selvagem.

No sábado, o departamento disse que o animal atacou o menino enquanto ele estava no quintal da casa de sua família em Calabasas, ferindo-o na cabeça, pescoço e peito.

O capitão Patrick Foy, porta-voz do departamento, disse que o leão da montanha “se arrastou cerca de 45 metros” pelo gramado da frente.

A administração afirmou que o estado do menino está estável e ela se recuperou do acidente.

Foy disse que a mãe do menino ouviu a comoção de dentro de casa e correu para fora e “começou a socar e acertar o leão da montanha com as próprias mãos e afastá-lo de seu filho”.

Homem de Indiana sobrevive ao ataque de ursos no Alasca espalhando spray de urso

“O verdadeiro herói desta história é sua mãe, porque ela definitivamente salvou a vida de seu filho.”

O leão da montanha foi morto mais tarde por um oficial de vida selvagem.

Os pais levaram o menino imediatamente para o hospital, onde os policiais foram notificados do ataque e enviaram um oficial da vida selvagem ao local.

Uma vez em casa, o oficial avistou um leão da montanha agachado no mato com as “orelhas para trás e assobiando” para ele, disse Foy.

“Dado seu comportamento e proximidade com o ataque, o diretor pensou que era provável que o leão fosse o agressor e, para proteger a segurança pública, ele foi baleado e morto no local”, disse o departamento de vida selvagem. Testes de DNA mais tarde provaram que era o leão atacante.

CLIQUE AQUI PARA O APP FOX NEWS

Depois de atirar no leão da montanha, outro apareceu e se acalmou e foi transferido para outro local. Este leão da montanha, que foi encontrado preso e parte de um estudo do Serviço Nacional de Parques, não fez parte do ataque e não tem histórico conhecido de ataque a humanos, Departamento Ela disse.