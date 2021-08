Uma facção rival do partido no poder nas Filipinas está tentando destituir Duterte do cargo de Presidente do Conselho

MANILA (Reuters) – A discórdia entre facções rivais no partido governante das Filipinas aumentou no domingo, quando um grupo liderado pelo superastro do boxe Emmanuel Pacquiao tentou remover o presidente Rodrigo Duterte de sua posição como chefe do partido, elegendo sua própria equipe.

Os partidários de Duterte se recusaram a reconhecer a decisão, dizendo que ele ainda era presidente, e descreveram a outra facção como “manifestantes e buscadores de atenção”.

Pacquiao, Duterte e seus apoiadores tentavam tomar o controle do partido PDP-Laban antes das eleições de maio, elegendo unilateralmente seus membros para posições de liderança no partido.

A facção apoiada por Duterte recentemente expulsou Pacquiao do cargo de chefe do partido, mas Pacquiao se recusou a renunciar.

Os dois homens se desentenderam em junho depois que Pacquiao criticou a posição de Duterte na disputa territorial do Mar da China Meridional com a China, enquanto o último criticou o conhecimento “superficial” da política externa de Boxer https://www.reuters.com/world/asia-Pacific / philippines- duterte-land-insulting-bl-boxer-pacquiao-2021-07-01.

Pacquiao e seus aliados elegeram o senador Aquilino “Coco” Pimentel III como líder do partido, segundo um de seus apoiadores, o executivo do partido Ron Monsayac.

Os partidários de Duterte recusaram-se a reconhecer a eleição de Pimentel.

“O presidente Rodrigo Roa Duterte é o líder do PDP Laban. Ele é e continuará sendo”, disse o grupo liderado por Duterte em um comunicado.

O chefe da Comissão Eleitoral das Filipinas foi citado na semana passada dizendo que terá que decidir com base nos documentos e na constituição do partido qual facção é a legítima representante do PDP-Lapan.

Duterte, no poder desde 2016, disse na semana passada que concorreria a vice-presidente https://www.reuters.com/world/asia-pacific/philippines-place-manila-area-lockdown-curb-delta-spread- 2021- 07-30 em maio de 2022 eleições sob a bandeira do Partido Democrático do Povo-Laban. De acordo com a constituição, o presidente pode servir apenas por um mandato de seis anos.

O partido deve realizar uma convenção nacional em 8 de setembro, onde deve certificar o assessor de Duterte e atual senador Christopher “Bong” como o candidato presidencial do partido.

Pacquiao, que estava voltando para casa depois de perder sua luta de boxe em 21 de agosto contra o cubano Yordenes Ogas em Las Vegas, disse que anunciaria no mês que vem se concorreria à presidência https://www.reuters.com/lyles/sports/ pacquiao-batido-por-ugas-meio-meio-título-luta-leva-seu-futuro-2021-08-22 em 2022.

(Reportagem de Enrico Dela Cruz; Edição de Raisa Kasulowski)