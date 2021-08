Uma década de domínio continua enquanto Kyle Seeger leva os Mariners à vitória por 3-1 sobre o Texas Rangers

Esta série pode ser a última vez que Kyle “Ranger Killer” Seager joga beisebol em Arlington.

Ele está no último ano de seu contrato, com uma opção de equipe parecendo cada vez mais improvável com o passar do tempo, ex-CEOs patetas e novas aquisições cobrando seu preço. Esta é sua décima temporada no Majors, tornando-o oficialmente elegível para o generoso plano de pensão da MLB.

Independentemente disso, não sei se ele realmente se aposentará no final do ano, mas eu sei disso: Kyle Seeger não deve ao beisebol – ou, em particular, aos Mariners – nada. Eles o redigiram e contrataram, ofereceram a ele um salário razoável e o cercaram com uma mistura inebriante de companheiros de equipe pouco talentosos e palhaços.

Como fãs, não há muito que possamos fazer para impactar a propriedade da equipe ou o front office, mas faz pouco para amenizar a culpa e o remorso de enfrentar mais uma despedida de uma estrela cuja gestão estava brilhando, mas envolta em um brilho escuro de absurdo .

Ainda faltam semanas para a temporada e há muitas oportunidades para Kyle continuar sua carreira no futebol (aqui ou não), mas também é apropriado comemorar a recente sequência de sprints do Rangers no Texas. Ele é o mesmo, mas em uma carreira marcada pela consistência, uma coisa permaneceu particularmente verdadeira ao longo da década: Kyle Seeger Gosta Hit no Texas.

Sua carreira de 36 em casa contra o Rangers o classificou em segundo lugar entre todos os jogadores ativos, depois de Mike Trout. Isso representa 15% de todos os seus jogos da liga principal em casa. A primeira partida de Kyle Seeger contra o Homer Rangers aconteceu em setembro de 2011, no final de uma péssima temporada contra um homem chamado Mirkin Valdez. Os marinheiros perderam essa partida por 12-5.

Não foi até a temporada passada que ele finalmente chegou a um dos Grand Slams contra o Rangers, mas valeu a pena esperar para ajudar a batizar seu inexplicavelmente novo estádio.

Quase metade deles veio em um Um globo de playground / jardim, só para piorar as coisas.

Seus 199 rebatidas de carreira contra o Texas foram a maioria contra qualquer oponente individual – e a maioria de todos os rebatidas que ele pegou na interação.

Ele enfrentou o Rangers em todas as temporadas na última década e, além de 2015, ele tem sido um sucesso no Texas todos os anos também.

E tudo estava em uma bela exibição esta noite, quando ele fez 2 a 4 em um home run para garantir uma vitória sonolenta de 3 a 1 no Seattle. rangers do Texas.

