Uma ação judicial afirma que a receita da Google Play App Store foi de US $ 11,2 bilhões em 2019

Oakland, CA, 28 de agosto (Reuters) – Alphabet Inc. (GOOGL.O) O Google gerou US $ 11,2 bilhões em receita com sua loja de aplicativos móveis em 2019, de acordo com um processo judicial divulgado no sábado, fornecendo uma visão clara dos resultados financeiros do serviço pela primeira vez.

Promotores em Utah e em 36 outros estados ou territórios dos EUA que estão processando o Google por supostas violações antitruste com a App Store também disseram no novo processo não ajustado que a empresa em 2019 gerou US $ 8,5 bilhões em lucro bruto e US $ 7 bilhões em receita operacional, para uma margem. tempo de atividade de mais de 62%.

Os números incluem vendas de aplicativos, compras no aplicativo e anúncios da App Store. O Google disse à Reuters que os dados foram “usados ​​para classificar erroneamente nossos negócios em uma ação judicial infundada”.

A empresa e os réus disseram em um processo separado no sábado que um julgamento no final de 2022 é possível sobre se o Google abusa de seu alegado monopólio de vendas de aplicativos para dispositivos Android.

Em suas divulgações financeiras trimestrais, o Google combina a receita do aplicativo Play com a receita de outros serviços e contabiliza a receita de anúncios da loja como parte de outra categoria mais ampla.

Os promotores, junto com o desenvolvedor de aplicativos para celular Epic Games e outros que processaram separadamente o Google, afirmaram que obtêm enormes lucros por meio da Play Store cobrando uma taxa de 30% para cada produto digital vendido no aplicativo. Os promotores dizem que os cortes do Google são arbitrariamente altos, roubando os lucros dos desenvolvedores de aplicativos.

O Google argumenta que existem alternativas para a Google Store e os sistemas de pagamento, embora os críticos digam que esses métodos são inúteis e às vezes foram bloqueados.

Os demandantes alegam que o Google, por meio de acordos anticompetitivos, ampliou os benefícios e impôs restrições a grandes desenvolvedores, como a fabricante de “League of Legends”, Riot Games, para impedi-los de deixar a Play Store.

Um relatório da Epic Games revelou este mês disse que o Google, de acordo com documentos internos, teme perder US $ 1,1 bilhão em receita anual da App Store se a Play Store for ultrapassada com sucesso. Consulte Mais informação

