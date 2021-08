Um tribunal chinês condenou o empresário canadense Michael Spavor a 11 anos de prisão por espionagem

O Tribunal Popular Intermediário de Dandong disse em um comunicado na quarta-feira que Spavor, um empresário baseado em Pequim que viajava regularmente para a Coreia do Norte, foi condenado por espionagem e fornecimento ilegal de segredos de estado para países estrangeiros.

O tribunal disse que Spavor também seria deportado, sem especificar se foi antes ou depois de cumprir sua pena de prisão.

Spavor foi preso em dezembro de 2018 junto com o canadense Michael Kovrig sob acusações de espionagem. Os dois homens foram presos depois que Meng Wanzhou, diretor financeiro da gigante chinesa de tecnologia Huawei, foi preso em Vancouver por alegações de que a empresa violou as sanções dos EUA contra o Irã.

Meng, cuja audiência de extradição continua, está em prisão domiciliar em Vancouver desde 2018.

Falando de Dandong na quarta-feira, o embaixador canadense na China, Dominic Barton, disse que seu governo condena “nos termos mais fortes possíveis” a sentença contra Spavor.

Barton disse que falou com Spavor após a sentença, e o canadense pediu que ele entregasse três cartas.

Retransmitindo os comentários de Spavor, Barton disse: “Em primeiro lugar, obrigado por todo o seu apoio, significa muito para mim. Em segundo lugar, estou de bom humor e, três, quero ir para casa.” O embaixador disse que o processo legal “carecia de justiça e transparência” e vinculou a condenação de Spavor ao julgamento em andamento de Meng no Canadá.

Falando sobre a decisão de deportação de Spavor, Barton disse que a interpretou como uma sentença de prisão de 11 anos seguida de deportação da China, mas acrescentou que pode ser “muito significativa”.

Ele disse: “Existe uma chance de trazê-lo para casa mais cedo? Nós pensamos nisso em termos de apelação, mas a frase deportação foi mencionada.”

Membros da família e conhecidos dos dois canadenses descreveram sua detenção em péssimas condições e sua negação de contato externo. Quase todas as visitas consulares pessoais a prisioneiros estrangeiros na China foram temporariamente suspensas desde o ano passado devido à pandemia do coronavírus, com diplomatas apenas podendo falar com os detidos por telefone.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, condenou a decisão na quarta-feira como “totalmente inaceitável e injusta”, dizendo em um comunicado que a principal prioridade do Canadá é garantir sua libertação.

“A sentença de Spavor vem depois de mais de dois anos e meio de detenção arbitrária, falta de transparência nos procedimentos legais e um julgamento que não atende nem mesmo aos padrões mínimos exigidos pelo direito internacional”, disse Trudeau. “Não vamos descansar até que sejam trazidos em segurança para casa.”

Kovrig, um ex-diplomata canadense que trabalhou com o International Crisis Group (ICG), é acusado pelas autoridades chinesas de “roubar informações confidenciais por meio de comunicações na China desde 2017”. As autoridades da China ainda não anunciaram uma data para a sentença ou punição.

A taxa de condenação nos tribunais chineses é de mais de 99% e observadores dizem que a libertação dos dois homens agora pode depender de uma solução diplomática, talvez depois de uma condenação que salvou a face e de uma pena de prisão.

Em um comunicado divulgado na quarta-feira, a embaixada dos Estados Unidos na China condenou veementemente a decisão, chamando-a de uma “tentativa descarada” de usar as pessoas como uma “influência de barganha”.

No entanto, Trudeau se recusou repetidamente a considerar qualquer comércio canadense com Meng, cuja prisão piorou as relações entre Ottawa e Pequim. No início deste ano, o parlamento do Canadá aprovou uma moção não vinculativa acusando a China de cometer genocídio contra minorias muçulmanas na região ocidental de Xinjiang, prejudicando ainda mais as relações entre os dois países.

Lynette Ong, professora associada da Universidade de Toronto, disse que adicionar a frase deportação à sentença contra Spavor dá ao governo chinês “poder de barganha”.

“Do ponto de vista canadense, o Canadá permite que se espere um resultado melhor do que 11 anos”, disse ela.