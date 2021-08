Quando chega a primavera, traz dias amenos de sol e, finalmente, é hora de colher as primeiras folhas de chá macias à mão nos campos de camélias na pequena cidade de Fornolo, no norte de Portugal. .

“Trabalhamos duro o ano todo para isso. É como um ritual, um grande momento feliz para toda a equipe”, diz Nina Krundkowski, produtora artesanal de chá orgânico e cofundadora. Chá de camélia.

Carregando cestas nos ombros, o grupo de apenas oito corria pelos jardins exuberantes dos arbustos de camélia, removendo suavemente as folhas uma a uma, criando o chá mais especial de Krundkowski, como o chá Kindsuki. Sua parceria com Haruyo e Shikeru Morimoto, respeitados produtores de chá na província de Miyazaki, Japão. Esta mistura utiliza apenas as primeiras folhas de chá da primavera em cada colheita e é feita na tradicional tigela de ferro japonesa, que confere ao chá um aroma elegante e delicado que expressa plenamente a frescura e o brilho.

Kindsuki Representa a arte japonesa reparando peças de cerâmica quebradas com pó de laca ou ouro em pó, tornando a peça mais valiosa. Krundkowski, que voltava de uma viagem educacional sobre chá ao Japão, descobriu que a preciosa tigela de ferro presenteada por seu parceiro Morimotos havia quebrado durante a viagem e deu o nome a essa técnica de mistura. Quando ela abriu sua mala, ela percebeu que estava quebrada em dois pedaços, mas felizmente ela foi capaz de consertar usando o método tradicional de Kintzuki.

O acontecimento é também uma metáfora do aventureiro Krantkovsky, ex-jornalista de rádio alemão que decidiu ficar quando chegou a Portugal em 2007. É verdade que ela conheceu o homem que se tornaria seu marido. A família nomeada era apreciada pelos seus vinhos do PortoImportante em sua conclusão. Mas seu grande interesse pelo mundo do chá – e seu desejo de unir uma paisagem melhor e uma nação sem tradição neste campo – foi a principal razão pela qual ela conseguiu se enraizar no país.

Durante uma entrevista de emprego, ela percebeu as semelhanças entre as camélias bem cultivadas e as plantas de chá japonesas no norte de Portugal. Plantar uma horta experimental em solo português parecia a coisa certa a fazer. Em 2011, Che Camelia nasceu com a ajuda dos Morimotos de Miyazaki. Em um país fundado por vinhos mundialmente famosos e azeites de alta qualidade, começar uma horta de chá parecia assustador. Krundkowski relembrou seus medos quando provaram as primeiras 200 amostras de chá Camellia sinensis As plantas, que são cultivadas na sua horta caseira no Porto, revelaram-se ideais para as condições climáticas (média de 1.400 mililitros por ano) porque as chuvas são estáveis.

“Ficamos felizes com os primeiros resultados”, diz ele. “Bebemos um chá com uma qualidade única. Com o tempo, conseguimos outros especialistas para degustar, até agora, as pessoas são muito abertas; parecem curiosas e positivas quanto à qualidade do que fazemos. Foi um estímulo maravilhoso”, afirma.

Che Camelia busca uma identidade específica no mercado. Em 2014, os sócios investiram em uma horta formal de um hectare que fez cinco anos de trabalho biológico antes que o chá estivesse pronto para ser servido em todo o mundo. (Exceto por Portugal, eles são encontrados em muitos países europeus, Brasil e mais recentemente nos Estados Unidos.) Exceto pela paisagem única e suas “combinações inusitadas”. Krundkowski diz que sua marca está tentando encontrar o caminho original na indústria global de bebidas.

“O Japão faz um chá incrível, assim como a China, mas não estou interessado em refletir sobre o que eles fazem”, diz Krundkowski. “Com a profunda inspiração que recebemos desses países, espero que possamos criar coisas novas à nossa maneira.” Além do chá Kintzuki, a Camellia criou outras ofertas exclusivas, como o chá Bipache, envelhecido por meses em caixas de vinho do porto (de Nyport, é claro), e o chá Sencha Rose, que usa pétalas de rosa adicionadas a Sencha de alta qualidade para criar uma mistura elegante e intrincada de ofertas florais.

Mais recentemente, o famoso chef de Krundkowski, Lubomir Stanisic (como apresentador) Pesadelo na cozinhaPara criar força floral, as folhas de chá verde são uma mistura de flores da colheita do verão Camellia sinensis, Tem um perfume delicado e cria um corpo elegante e sofisticado.

“Portugal é um país com muitas fragrâncias naturais, por isso decidimos trazer algumas delas para o nosso chá”, explica Krundkowski. Contém ervas aromáticas portuguesas (folhas de capim-limão ou Príncipe Herb) E flores comestíveis. O processo de fazer diferentes misturas de acordo com o gosto do casal, incluindo outras bebidas, é frequentemente experimentado. O fato de trabalharem em profissões únicas ajuda a enriquecer a vitalidade e a fragrância de ambos.

“Acredito que Dirk e eu temos um certo caráter: gostamos de sujar as mãos. Aprendemos muito com isso. Obviamente, leio muitos livros, assisto muitos filmes, vou a muitas fazendas ao redor do mundo para inspiração. Aprendemos muito com álcool ou chá ”, diz ele.

Em cerca de cinco anos, Sai Kamalia poderia ter contado com mais folhas frescas de outra parte de Portugal. Na Couvia, os parceiros iniciaram um novo jardim com 1.500 arbustos de camélia para testar a nova paisagem. Se as coisas crescerem bem, outras 7.000 plantas serão adicionadas no próximo ano. “Acho que somos destemidos e um pouco irresponsáveis. Tentamos e depois vemos como as coisas acontecem. Na maioria das vezes, funciona bem.”

Rafael Donan é um jornalista freelance português. Leia mais sobre Raphael Tone no Sprout.

Fotos de Katya Telemeef e Adelsey Ziller.