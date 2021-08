Um grande incêndio envia uma nuvem negra sobre Jerusalém, envolvendo as comunidades vizinhas

Um grande incêndio se espalhou perto de Jerusalém no domingo, queimando centenas de hectares de floresta e colocando em perigo as comunidades vizinhas. temperaturas altas Os fortes ventos ajudaram a espalhar o fogo rapidamente a oeste da capital.

“Este pode ser o maior incêndio nas colinas de Jerusalém nos últimos anos”, disse o chefe dos bombeiros do distrito de Jerusalém, Nassim Tuito.

“Tudo é preto, não há verde”, disse um morador de Shoeva, perto da Rota 1, a Walla. “É de partir o coração.”

Doze aviões lançaram materiais resistentes ao fogo do ar para evitar que o fogo se espalhasse pelos bombeiros no solo.

O fogo atingiu a periferia Etan A Rádio Kan disse que o centro médico, uma instalação psiquiátrica nas colinas de Jerusalém, teve todos os pacientes evacuados.

A polícia israelense revelou os nomes de duas pessoas que desapareceram em consequência dos incêndios florestais. O primeiro é Alex Shechtman (62), morador de Elon Moreh. O segundo é Shabtai Shimon Segel (25 anos), um residente de Ma’aleh Adumim.

O ministro da Segurança Pública, Omar Barlev, disse que três pessoas do hospital estavam desaparecidas, mas duas foram encontradas logo. Um deles continua desaparecido, embora ele não acredite que sua vida esteja em perigo.

Vista do pacote de incêndio Beit Meir (Fonte: Shira Silkoff)

Mais de 2.000 residentes de Beit Meir, Kesalon, Ramat Raziel e Givat Yarim foram evacuados quando o fogo atingiu algumas casas, embora alguns residentes de Ramat Raziel e Givat Yarim pudessem retornar para suas casas posteriormente.

O primeiro-ministro Naftali Bennett disse às forças de segurança que se eles tivessem dúvidas sobre a necessidade de uma evacuação, ela deveria ocorrer sem dúvida.

“O incêndio foi causado por 100% das pessoas”, disse Didi Samhi, porta-voz do corpo de bombeiros, na noite de domingo. No entanto, ele afirmou que ainda não está claro se isso foi feito intencionalmente ou por acidente. “Não sabemos ainda”, disse ele, e acrescentou: “Primeiro, apagaremos o incêndio e, em seguida, começaremos nossa investigação amanhã”.

Itzik Shmuli, um ex-ministro que estava entre os desabrigados, acessou o Twitter para compartilhar sua experiência e falou sobre o que você deve fazer quando tiver cinco minutos para empacotar as coisas mais importantes.

“É em um momento angustiante como este, quando um grande incêndio ameaça destruir e queimar o centro de sua vida, que você aprende a valorizar mais e se comprometer com o que foi capaz de embalar em cinco minutos: seu parceiro, dois crianças adoráveis, três gatos e alguma lembrança sentimental de uma vida inteira. ”

“Obrigado aos nossos bombeiros que têm lutado contra este incêndio por algumas horas, esperamos passar por isso com segurança”, acrescentou ele.



Algumas pessoas foram tratadas por inalação de fumaça, mas não foram levadas ao hospital.

Uma visão da fumaça do incêndio Beit Meir de Modi’in (Fonte da imagem: Yona Jeremy Pope)

Doze aviões de combate a incêndios estavam operando na tentativa de impedir sua propagação com os bombeiros no solo.

Um dos bombeiros caiu e feriu os membros. Ele foi levado pelo Hezbollah Unido ao hospital.

Vista do incêndio Beit Meir de Gilo (Fonte: SETH J. FRANTZMAN)

Bennett encurtou a reunião do gabinete de segurança para consultar o incêndio, após o que convidou altos funcionários, incluindo o ministro da Defesa Benny Gantz, o ministro da Segurança Pública Omar Bar-Lev, o ministro do Interior Ayelet Shaked e o chefe da polícia, bombeiros e serviços de resgate.

Bennett disse no domingo à noite, de acordo com um relatório no site Ynet. Exorto os residentes a cumprir as instruções. “

O primeiro-ministro Bennett no comando para controlar os incêndios violentos em Jerusalém, 15 de agosto de 2021 (Fonte: Alon Hashmon)

Gantz ordenou que as IDF ajudassem no esforço de combate a incêndios. A Sala de Operações Nacional foi ativada no Comando da Frente Interna para coordenar as forças.

Espera-se que os esforços de supressão continuem durante a noite e durante toda segunda-feira.

Lahav Harkov contribuiu para este relatório.