Um especialista em doenças infecciosas do Havaí avisa que a epidemia pode continuar por pelo menos mais dois anos

HONOLULU (Hawaii News Now) – Um respeitado especialista em doenças infecciosas do Havaí avisa que podemos estar nesta pandemia por pelo menos mais dois anos.

Suas previsões e conselhos são difíceis de aceitar, mas ele diz que é um puro olhar para a ciência e a variante delta contagiante.

“Vou terminar contando algo que você não quer ouvir”, disse o Dr. Tim Brown, pesquisador sênior do East-West Center e especialista em doenças infecciosas, no final da apresentação do Zoom na semana passada. .

“Quando essa pandemia vai acabar? Não será no final deste ano. Provavelmente não será no final do próximo ano. Sinceramente, estamos a longo prazo com COVID. Você provavelmente olhando para mais dois a três anos lidando com COVID ”, disse ele durante sua apresentação. com este assunto.”

Esta semana, HNN falou com Brown em uma entrevista individual.

“Não posso prever exatamente quanto tempo. Direi que é quase certo que ele estará conosco até pelo menos 2023.

A variante Delta, diz ele, foi uma virada de jogo, com variantes surgindo a cada seis meses e apenas 28% do mundo foi vacinado. O Havaí e o resto dos Estados Unidos não estão imunes.

“As pessoas querem revestir as coisas com açúcar e, sim, será melhor daqui a dois meses, três meses a partir de agora”, disse Brown.

“Provavelmente estaremos no delta por mais dois ou três meses e, depois disso, provavelmente entraremos no Dia de Ação de Graças e no Natal”, acrescentou.

Ele diz que estudos de rastreamento de contato em Cingapura mostraram que casos de super propagação com pessoas vacinadas infectam outras pessoas vacinadas.

“Você pode ver que muitas das infecções neste surto ocorreram entre as pessoas vacinadas”, disse ele durante sua apresentação.

“E para piorar as coisas, esses pontos vermelhos significam que foi uma transmissão assintomática”, acrescentou.

Explica a infecção de penetração.

“Durante os primeiros quatro a cinco dias após a infecção, os vacinados e os não vacinados têm aproximadamente a mesma carga viral”, disse ele.

Ele diz que as pessoas vacinadas melhoram mais rapidamente e têm menos probabilidade de adoecer gravemente. A grande maioria não é vacinada em hospitais.

Embora os líderes do Havaí tenham dito que todas as restrições cairão na marca de 70% de vacinação, o governador está reconsiderando a questão.

“Faremos uma avaliação sobre a taxa apropriada de vacinação que será necessária para que possamos reduzir todas as restrições”, disse o governador David Ige na terça-feira.

Brown diz que a nova meta deve ser 100% para impedir mortes e doenças graves e, embora ele não apoie um bloqueio completo, ele acha que as novas restrições não vão longe o suficiente.

“Eu acho que uma restrição de 10 pessoas para grupos fechados sem comentários sobre manter grupos da mesma casa ou uma bolha perto de amigos provavelmente não será muito eficaz”, disse Brown.

Vacinação contínua, mascaramento e distanciamento são fundamentais, diz Brown, e acredita que o Safe Travels no Havaí deve reintroduzir os testes para todos.

Durante esta pandemia, Brown diz que não pegou um avião ou comeu em um restaurante.

Copyright 2021 Hawaii News Now. Todos os direitos reservados.