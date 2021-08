Um caso de Vibrio foi relatado no Alabama

Um caso de Vibrio, geralmente associado à exposição à água, foi relatado no Alabama, de acordo com o Departamento de Saúde do Condado de Mobile.

O MCHD disse que a exposição ocorreu em águas próximas à costa do Golfo. O caso está relacionado a Vibrio parahaemolyticus associado ao consumo de crustáceos. Nenhuma outra informação sobre o paciente foi divulgada.

A bactéria conhecida como Vibrio é encontrada em lagos, rios, ao longo da costa e em corpos d’água quentes e salgados, especialmente no período de maio a outubro. As pessoas são infectadas quando são expostas à água contendo Vibrio ou ao comer frutos do mar crus ou mal cozidos dessas áreas. Alguns tipos de Vibrio podem causar infecções devastadoras dos tecidos moles e outras doenças.

Os sintomas de Vibrio parahaemolyticus incluem diarreia aquosa ou com sangue, cólicas abdominais, náuseas, vômitos, febre e dor de cabeça.

Para ajudar a se proteger de diferentes tipos de Vibrio, o CDC recomenda:

Fique longe de soro fisiológico ou água salobra se tiver um ferimento (incluindo cortes e arranhões), ou cubra o ferimento com um curativo à prova d’água se houver chance de você entrar em contato com o soro fisiológico ou água salina.

Se você foi exposto à água do mar, lave bem os cortes e feridas com água e sabão.

Se você desenvolver uma infecção de pele, informe o seu médico se sua pele entrou em contato com pele salgada ou salicílica.

Use roupas e sapatos que possam protegê-lo de cortes e arranhões quando estiver em água salgada ou salobra.

O que então?

Cozinhe bem os frutos do mar, especialmente os crustáceos.

Não coma ostras cruas ou ostras cruas.

Não coma ostras que não abram durante o cozimento.

Evite contaminar frutos do mar cozidos e outros alimentos com frutos do mar crus e sucos de frutos do mar crus.

Use luvas de proteção ao manusear frutos do mar crus.

Atualização: A história foi atualizada no dia 16 de agosto às 16h para refletir a condição Vibrio parahaemolyticus, que está ligada ao consumo de marisco.