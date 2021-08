Um astronauta da NASA revela um problema médico que atrasou a caminhada espacial da Estação Espacial Internacional

NASA



Os astronautas da NASA Mark Vande He e Akihiko Hoshied, da Agência Espacial do Japão, estão programados para usar JAXA e sair da Estação Espacial Internacional para uma caminhada no espaço na terça-feira. Isso não vai acontecer devido a um pequeno problema médico com Vande Hei. A NASA disse que não era uma emergência.

NASA anunciou o adiamento Na segunda-feira, ele não divulgou os detalhes do caso médico. Na terça-feira, Vande Hei acessou o Twitter para agradecer a todos pela preocupação. “Estou com um nervo comprimido no pescoço que nos levou a reagendar nossa caminhada no espaço hoje”, escreveu ele, dizendo: “Hoje não foi o dia certo”.

Obrigado pelo interesse de todos. Estou com um nervo comprimido no pescoço que nos levou a remarcar nossa caminhada no espaço de hoje. O apoio da família, dos amigos e da liderança da NASA tem sido maravilhoso. Estou ansioso para instalar este kit de mod IROSA. Hoje simplesmente não era o dia certo. https://t.co/srGT9GQfCm – Mark T. Vande Hey (@Astro_Sabot) 24 de agosto de 2021

Vande Hei e Hoshide estavam se preparando para uma caminhada no espaço de quase sete horas projetada para preparar a estação para uma instalação Nova matriz solar.

“A caminhada no espaço não é sensível ao tempo e os membros da tripulação continuam avançando com outros negócios e atividades da estação”, disse a NASA. A agência está pensando em reescalonar o trabalho após o lançamento da espaçonave de carga SpaceX em 28 de agosto e depois de alguns passeios espaciais russos planejados.

Vande Hei é um veterano da ISS e caminhante espacial que passou um tempo na estação em 2017 e 2018. Ele chegou à ISS em abril Em uma missão de seis meses.

A Estação Espacial Internacional viu sua parcela de entusiasmo recentemente, depois de receber temporariamente uma nova unidade de laboratório russo Empurre a estação para fora da direção. Também deveria hospedar o voo de teste do Boeing Starliner, mas este O lançamento foi adiado devido a problemas técnicos. A NASA, a tripulação da ISS e as equipes de solo devem ser adaptáveis ​​a circunstâncias imprevistas, portanto, atrasar uma caminhada no espaço é um problema menor.

Contínuo CNET. Calendário do Espaço 2021 Para ficar por dentro das últimas notícias do espaço este ano. Você pode até adicioná-lo ao seu Google Agenda.