TSA estende mandato de máscara pelo menos em janeiro

a Transporte A Administração de Segurança (TSA) está definida para expandir seu alcance máscara de autorização Para todos os trens, aviões e ônibus até pelo menos meados de janeiro de 2022, um porta-voz disse à Fox News.

“O TSA estenderá a orientação até 18 de janeiro de 2022”, disse um porta-voz do TSA. “O objetivo da diretiva da máscara TSA é reduzir a disseminação do COVID-19 no transporte público.”

As principais companhias aéreas foram informadas da extensão da autorização durante uma ligação com a agência de transporte e funcionários dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), informou a Reuters pela primeira vez.

O CDC emitiu uma ordem em janeiro exigindo que todos os passageiros em sistemas de transporte público usem uma máscara em um esforço para combater a pandemia do coronavírus.

Um porta-voz dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) disse à Fox News: “A evidência emergente sobre a variante delta prova que ela é mais forte do que o vírus original. Delta se espalha duas vezes mais facilmente de pessoa para pessoa, em comparação com cepas anteriores . ”

O porta-voz do CDC argumentou que o lançamento no início deste ano não tinha uma data de validade, mas disse que o TSA estava implementando uma “diretiva de segurança adicional”.

“Ao contrário da cepa alfa, novos dados mostram que pessoas totalmente vacinadas com infecção pelo vírus delta podem ser contagiosas e potencialmente espalhar o vírus para outras pessoas”, acrescentou um porta-voz do CDC.

O mandato da máscara federal provou ser uma política controversa para alguns viajantes aéreos, e Administração da Aviação Federal A FAA relatou quase 2.900 incidentes relacionados à máscara este ano.

Os passageiros podem esperar uma multa pesada como parte da “política de tolerância zero para conduta desordenada e perigosa dos passageiros”.

e a Alguns As multas variam de US $ 7.500 a US $ 15.500 depois que os passageiros não cumpriram as exigências para as máscaras em junho.

Os Estados Unidos registraram um aumento de 18% no número de casos relatados nos últimos sete dias. Em média, mais de 96.000 novos casos foram confirmados por dia na semana passada.

“A maior parte da transmissão em todo o país ocorre em pessoas que não estão imunizadas e em áreas com baixas taxas de vacinação”, disse um porta-voz do CDC à Fox News. “Precisamos de mais pessoas para serem vacinadas para ficar à frente das mudanças no vírus.”