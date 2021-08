Trey Lance do San Francisco 49ers se recupera de um início lento para o jogo da pré-temporada 2, lidera 2 TD nas últimas 3 séries

Meio-campista em ascensão do San Francisco 49ers Tree LanceSeu segundo jogo de pré-temporada foi muito parecido com o primeiro … na direção oposta.

Lance teve um início rápido no jogo da semana passada contra o Kansas City Chiefs, acertando 80 jardas. Trent Sherfield Em sua segunda tentativa de passe antes de completar apenas uma de suas últimas sete tentativas. Mas na noite de domingo contra o Los Angeles Chargers no SoFi Stadium, Lance demorou mais para encontrar o ritmo.

Depois de suas três primeiras séries, a classificação de aprovação do Lance foi de 0,0, indo de 1 em 5 para 9 jardas com uma interceptação lançada de forma muito agressiva e ligeiramente elevada Mohamed Sano. Ele também pegou um saco, pois essas viagens terminaram com voo, interceptação e outro cabeçalho.

Lance assume a culpa por culpar Sanu e seu companheiro de equipe Debo Samuel No carro antes da interceptação, mas ele disse que esses erros o ajudaram a resolver.

“Fiquei definitivamente frustrado, mas, ao mesmo tempo, aprendi tanto com cada um desses motores que foi fácil virar a página”, disse Lance. “Acho que estava tão confiante a partir daquele momento quanto durante toda a partida.”



1 relacionado

A partir daí, Lance começou a rolar, estimulado por outra conexão profunda com Sherfield, desta vez por 41 jardas. Lance completou sete de suas próximas oito tentativas para 93 jardas e dois touchdowns em suas últimas três séries antes de encerrar a noite.

O 49ers acabou vencendo por 15-10.

“Eu entendo que o que quer que Trey esteja fazendo, os olhos estarão nele”, disse o técnico do 49ers, Kyle Shanahan. “Não quero que ele fique sob essa pressão, mas essa também é a realidade desse negócio. … Achei que ele saiu muito mais fechado, mais confortável. Achei que tínhamos a chance de começar bem rápido e nós não e então começou a se acumular um pouco, pois parecia que estava indo na direção errada. É por isso que eu estava tão animado para fazer esse treino de dois minutos no final … Fiquei muito feliz com a maneira como finalizado.”

Lance, cujo primeiro impulso veio atrás da linha de ataque inicial (sem a intervenção da esquerda Trent Williams e o centro Alex Mac), estabeleceu-se em sua quarta série e assumiu o cargo 57 segundos antes do jogo em San Francisco 25. Ele acertou Lance Sano a 5 jardas 12 segundos antes do intervalo e disparou um tiro longo. Travis Benjamin Para uma pontuação de 16 jardas em seu sexto e último impulso.

Lance terminou em 8 de 14 para 102 jardas e dois touchdowns com uma interceptação para uma classificação de passador de 89,9. Ele foi demitido duas vezes em 30 arremessos antes de abrir caminho para um quarterback da terceira série Nate Sudfeld.

“Acho que, para mim, especialmente na situação em que estou, aprendendo o máximo que posso e sendo capaz de voltar e assistir à fita esta noite e amanhã com a comissão técnica e os moderadores na sala, acho que é onde Sou maior e onde ganho mais “, disse Lance.

Era o plano inicial de zagueiro para os Niners Jimmy Garoppolo Para jogar uma série, faça com que Lance jogue duas séries e, em seguida, reintroduza Garoppolo no jogo.

Mas a primeira tacada de Garoppolo foi longa o suficiente para que Shanahan optasse por encerrar a noite de Garoppolo depois que um terceiro passe para a área dos Chargers voou um pouco alto e fora das mãos do receptor. Brandon Ayuk Para interceptar carregadores Cornerback Ashanti Samuel Jr..

Garoppolo terminou em 3 de 6 para 15 jardas com uma interceptação de 16,7 para o passador.

Durante os dois jogos da pré-temporada e a maior parte do campo de treinamento, o status do quarterback do 49ers permaneceu basicamente o mesmo, mas Lance trabalhou com o ataque inicial por uma sequência de oito jogos consecutivos no treinamento cruzado com o Chargers na sexta-feira e então ganhou um sequência com a unidade da primeira equipe na noite de domingo.

Quando questionado após a partida se ele viu algo que mudaria a maneira como ele via o plano inicial de Garoppolo como titular e Lance como reserva, Shanahan se opôs.

“Não, eu não vi isso”, disse Shanahan. “Eu gostaria que fosse cada vez mais a cada semana, mas acho que a situação é muito semelhante agora.”

Momentos depois, Shanahan também descartou a oportunidade de nomear Garoppolo no início da primeira semana, afirmando que ele provavelmente esperaria até a data de estreia mais cedo, em 12 de setembro, contra o Detroit Lions.

“Não, não estou fazendo esse anúncio”, disse Shanahan. “Não essa noite.”