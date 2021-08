Trevor Lawrence se recuperou da demissão inicial, fazendo uma estréia forte como o quarterback do Jacksonville Jaguars

Jacksonville, Flórida – Trevor LawrenceA primeira tacada da NFL terminou com um saco que quase se transformou em confusão, mas o quarterback do Jacksonville Jaguars não deixou que isso o incomodasse.

A escolha # 1 no geral se recuperou daquele início desfavorável e se transformou em um desempenho sólido, mas não tão espetacular, na derrota do Jacksonville Jaguars por 23-13 para o Cleveland no TIAA Bank Field na noite de sábado. Lawrence arremessou por 71 jardas – incluindo 35 jardas para Marvin Jones para uma terceira queda – mas falhou em liderar o ataque do primeiro time para quaisquer pontos em sua posse e sofreu a bola por muito tempo às vezes.

Mas ele também fez vários bons arremessos e deixou seu treinador satisfeito com a ex-estrela de Clemson – embora muitas melhorias sejam necessárias.

“Perguntei [passing game coordinator Brian Schottenheimer] “Como ele jogou e disse que se saiu bem”, disse Urban Meyer. Achei que a bola estava à sua esquerda, bem na nossa frente, e acho que era a terceira, ele realmente esperava um ótimo corte, arremesso e um belo lançamento para Marvin Jones.

“Ele certamente não ficou surpreso. Temos que fazer melhor. Temos que protegê-lo melhor e temos que manter todos os jogadores saudáveis ​​e jogar melhor.”

Lawrence acertou 6 em 9, e nas Estatísticas NextGen da NFL, ele completou 3 de 4 desses passes em janelas apertadas, o que foi equivalente à melhor porcentagem de conclusão em lançamentos de janela apertados pelo quarterback do Jaguars em 2020. O ataque também foi um grande mais eficaz em Lawrence (74 jardas) reinou de Gardner Minchiu, que lançou para 47 jardas e interceptou e levou o ataque a 46 jardas em três possessões.

“Eu me sinto como se fosse minha primeira vez lá, me sinto relaxado e me sinto equilibrado”, disse Lawrence. “Obviamente, a primeira jogada não é o que você quer na primeira jogada, mas então eu pensei que fizemos um bom trabalho. Nós nos comunicamos muito bem no início. Eles fizeram um ótimo trabalho de proteção. Pelo menos um daqueles sacos estava ligado, tenho certeza, apenas segurando. A bola por um longo tempo. Isso é algo em que vou trabalhar. Apenas manobrar para dentro da caçapa é algo que sempre tenho que trabalhar.

“Fora isso, perdi o show fácil de Marvin e logo gostaria de ter batido nele. Mas, fora isso. Eu me senti bem lá. Acho que o estávamos vendo, tudo na mesma página. Obviamente, há coisas para limpar, mas Achei que era um bom dia. “

A coisa mais importante que Lawrence tinha de limpar era tirar a bola mais rápido, o que às vezes fazia em arremessos rápidos. Lavisca Chenault. Meyer disse que precisaria olhar o filme para ver por que Lawrence estava relutante em jogar a bola fora, mas várias vezes ele teve que esperar a chegada dos recebedores.

Esse foi o caso do lance longo de Jones. Ninguém abriu no início e Lawrence não foi capaz de lançar a bola até depois que Jones quebrou fundo. Felizmente, Lawrence estava bem protegido nessa jogada – nem sempre foi assim como os tackles ofensivos. Cam Robinson E joan taylor Ele lutou contra os passes do segundo e terceiro times de Cleveland. Lawrence foi demitido duas vezes na partida.

“Eu estive no bolso para sempre”, disse Lawrence. “No final, acabei em uma debandada.” “Ele fez um bom trabalho em apenas se abrir e interagir. Isso é algo em que estivemos trabalhando no acampamento. Eu não estava lutando, mas todos se divertiram, ‘Ok, a peça não funciona como está foi designado.’ Neste ponto, temos que alcançar algo. Ele fez um bom trabalho em reagir rapidamente e entrou em campo. Eu poderia ter dirigido um pouco mais. Eu não queria derrubá-lo com os DBs voltando e ele fez uma ótima captura. ”

Lawrence admitiu que estava com alguns nervos, mas disse que eles passaram rápido porque ele se sentiu mais confortável na segunda viagem do que na primeira.

“No primeiro jogo eu estava um pouco, especialmente no primeiro jogo aqui na NFL, eu estava um pouco nervoso, mas depois estava apenas jogando bola”, disse Lawrence. “Eu definitivamente me senti assim [comfort] definir.

“Normalmente fico nervoso antes do primeiro jogo de qualquer temporada, e isso é bastante normal. Eu estava animado. Estava pronto para começar. Já faz muito tempo. Era o meu sonho.”