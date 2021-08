Trabalhadores da Starbucks em Buffalo exigem voto sindical

“Eles podem consertar este ou aquele problema, mas sempre há coisas novas chegando”, disse Brian Murray, barista da Starbucks em Buffalo. “A única maneira de resolver esses problemas no futuro é ter um sindicato, ter democracia no local de trabalho”.

Depois que os trabalhadores anunciaram a formação do sindicato na semana passada, a Starbucks disse em um comunicado: “Respeitamos o direito de nossos parceiros de se organizar, mas acreditamos que eles não acharão isso necessário em nosso ambiente pró-parceria.”

Os trabalhadores procuram manter as eleições em loja por loja, cada uma com cerca de 20 a 30 trabalhadores qualificados, embora a empresa possa pressionar o Conselho do Trabalho para realizar uma votação na cidade ou distrito.

no máximo 30% dos trabalhadores qualificados Os cartões do sindicato no local de trabalho devem ser assinados para se qualificar para votar. O sindicato disse que uma “forte maioria” assinou tíquetes em cada uma das lojas onde os trabalhadores se candidataram para votar.

Alexis Rizzo, supervisora ​​de turno de uma loja, disse que manteve conversas regulares durante vários anos com organizadores da Organização Unida do Trabalho, o sindicato ao qual os trabalhadores da Starbucks esperavam ingressar, mas até recentemente o momento da campanha sindical era estranho. Eu não me sinto bem.