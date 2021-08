Tom Cruise pousa um helicóptero no British Family Garden devido ao fechamento do aeroporto

Tom Cruise faz suas acrobacias, mesmo nas horas vagas.

A estrela de ação, que atualmente está filmando a sétima parcela de ‘Missão Impossível’ no Reino Unido, foi forçada a fazer um pouso de emergência de um helicóptero em Warwickshire Park devido ao fechamento temporário do aeroporto de Coventry.

“Foi um dia incrível”, disse Alison Webb, a dona da casa, De acordo com a BBC. “Foi surreal, e ainda não consigo acreditar agora que aconteceu.”

Webb e sua família foram informados de que seu campo de trabalho era obrigatório para um “VIP Anônimo Atrasado”. Acontece que ele é três vezes vencedor do Globo de Ouro, 59.

“Achei que seria legal para as crianças ver o helicóptero pousando no parque”, disse ela. “ele é [Cruise] Basicamente, veio e foi e foi como um “uau”.

O pai de três filhos também deixou os filhos de Webb andarem no helicóptero enquanto ele cuidava dos negócios na cidade.

Ela explicou: “Ele foi direto para as crianças para um bate-papo, então ele veio e nos bateu com o cotovelo e disse ‘Muito obrigada’.” Então ele disse se as crianças gostariam de entrar no helicóptero. “

Há rumores de que Cruz está namorando Hayley Atwell, estrela de ‘Missão: Impossível 7’, com quem ele estava Participe das finais de Wimbledon Mês passado.

Em junho, cruzeiro Supostamente forçado ao auto-isolamento Depois que o elenco e os membros da equipe de Mission: Impossible testaram positivo para COVID-19. O grande rebatedor de Hollywood foi supostamente gravado de forma infame para o The Voice no ano passado Critique os trabalhadores no set Quem disse que não leva os protocolos COVID-19 a sério.