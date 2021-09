Título da música de Bheemla Nayak: Sinta o som do Hino da Força

A expectativa pela faixa-título de Bheemla Nayak acabou. O diretor Krrish, que dirigiu Power Star Pawan Kalyan em Hari Hara Veera Mallu, lançou a música, para marcar o aniversário do ator. Escrito por S Thaman, é um número impressionante e impressionante e será um sucesso instantâneo para todas as seções dos amantes da música.

A música começa elegantemente com Pawan Kalyan no topo de uma colina. Em um estilo único, um cantor popular canta sobre essa pessoa fenomenal e sua história familiar. Isso define o clima para a faixa original e S Thaman escolheu uma abordagem única ao gravar o vídeo promocional na floresta com sua equipe.

Cada palavra de Ramogayya Sastry soa como um trovão e cria uma tempestade poderosa com palavras intensas. Esta é de longe a melhor música título ou prólogo com composição extraordinária de S Thaman e vocais enérgicos de Ram Miriyala, Sri Krishna e Prithvi Chandra.

As imagens de Pawan Kalyan no grupo de rock de Lungi adicionam mais força à música. Basta sentir o som do hino da força cheio de energia de todos aqueles conectados para produzir o número poderoso.

Mais cedo, os criadores tiveram um primeiro vislumbre que obteve uma resposta incrível e agora a música de Bheemla Nayak está aumentando as expectativas. Parece que Thaman gravou um ótimo álbum para o filme.

Rana Dagupati é a outra atriz principal dirigida por Saagar K Chandra. Produzido por Naga Vamsi pela Sithara Entertainment, Bhimla Nayak Dialogues e roteiro de Trivikram Srinivas.

