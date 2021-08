Tim Cook explicou às 4 da manhã. A Apple é menos empolgante do que costumava ser

Tim cook 4 AM Beginnings é uma lenda. Uma nova entrevista começa com o CEO da Apple explicando porque ele está em sua mesa neste momento.

Além de grande parte da tarifa de entrevista padrão, um ex-CEO da Apple foi citado declarando que a Apple era mais charmosa e empolgante quando Steve Jobs dirigia a empresa …

Em uma entrevista com Auditoria Financeira AustralianaCook diz que 4 da manhã é a única hora do dia em que ele está no controle.

Faço isso porque consigo controlar a manhã melhor do que a noite e durante o dia. As coisas acontecem durante o dia em que esse tipo de caminho o leva para fora. manhã para você. Ou devo dizer, de manhã cedo para você.

Em seguida, ele apresentou a palestra usual sobre como usar uma boa parte desse tempo para ler centenas de e-mails de clientes.

Não consigo ler todos eles, não. Eu não admito. Mas eu li um número incomum deles. Isso mantém minhas mãos em um pulso para o que os clientes estão sentindo, pensando e fazendo. “ Ele o encaminha para toda a empresa, para qualquer equipe que achar que precisa de feedback. É uma forma aleatória de manter contato com os diferentes cantos do império Apple.

Há muitos outros clipes de áudio familiares na entrevista. Ele acredita muito na realidade aumentada. A tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. A Apple cria tecnologia projetada para enriquecer a vida das pessoas. A empresa pensa com muito cuidado em tudo o que faz. A Apple é movida por seus valores. A privacidade é um direito humano. A competição é bem-vinda. A Apple só se preocupa com os interesses dos clientes em coisas como controlar a App Store. A Apple disponibilizou US $ 600 bilhões em receita para os desenvolvedores.

Outra coisa que agora faz parte da entrevista de Cook é que não há problema em as ações da Apple estarem sujeitas ao escrutínio regulatório, mas a empresa não acha que está fazendo nada de errado.

O setor de tecnologia se tornou uma grande parte da economia e é natural que seja olhado […] Qualquer tipo de regulamento deve ser justificado por ser útil ao usuário. [Regulation] Precisa melhorar a vida de alguém. Exatamente como uma invenção ou tecnologia que precisa melhorar a vida de alguém.

Cook também conta a conhecida história de Jobs e o incentiva a não perguntar: “O que Steve teria feito?” Mas, em vez disso, pergunte a si mesmo o que ele acha que é a coisa certa a fazer.

Um ex-CEO da Apple foi citado como tendo dito algo menos satisfatório:

Eu diria que alguma magia morreu com Steve. A Apple, como uma empresa que fabricava produtos mágicos incríveis, acabou se tornando uma das empresas operacionais mais consistentes do mundo. Sob a liderança de Steve, houve mais empolgação, mais intriga.

Cook disse que assumir Jobs não era seu maior desafio: era a pandemia.

O grande desafio é perder o controle total. E de repente você sabe que não está mais no controle do seu destino, e que esta pandemia teve uma maneira estranha de abalar a todos nós e nos lembrar que não somos nós que decidimos.

O que é claro não Abordado na entrevista é CSAM Polêmica, mas a entrevista ocorreu em julho.

Atualização: Uma citação executiva anterior foi atribuída a Cook.

FTC: Usamos links de afiliados para obter receitas. mais.

Confira 9to5Mac no YouTube para mais notícias da Apple: