“The Republic of Sarah” foi cancelado na CW – Sem Temporada 2

CW quebra de República de saraO drama do Freshman foi cancelado após apenas uma temporada, confirmou a TVLine. O episódio de 6 de setembro servirá agora como o final da série.

“Entristece-me dizer que as notícias não são boas. República de sara Vai terminar na segunda-feira com o que agora será o final da nossa série ”, escreveu o criador Jeffrey Paul King Instagram Quinta-feira. “Um grande obrigado a todos que assistiram e que deixaram nosso pequeno show em suas vidas. Isso significa que o mundo é nosso. Por favor, ouçam na segunda-feira e nos ajudem a dizer adeus a Greylock.”

temporada até agora, República de sara Média de 326.000 espectadores semanais e 0,05 análises beta (em números ao vivo + no mesmo dia). Dos mais de 30 programas que foram ao ar na The CW desde o outono de 2020, apenas eles superaram as importações Wellington Paranormal E pixels mortose ocupou o 28º lugar em audiência total.

O show é estrelado por Stella Baker (Me conte seus segredos) como a professora de história do ensino médio Sarah Cooper, que faz sua própria história depois de descobrir o mineral coltan abaixo de sua cidade natal. Quando as Indústrias Lydon intervêm com seus caminhões de mineração, prontos para destruir uma pequena vila pitoresca de New Hampshire e as propriedades das pessoas, Sarah surge com um plano maluco: a cidade deve reivindicar a independência, graças a uma lacuna no mapeamento. Ela explicou que o Canadá e os Estados Unidos demarcaram suas fronteiras em lugares diferentes como resultado da mudança do leito das marés, de modo que a terra em que Greylock fica não foi formalmente reivindicada por nenhum dos dois países.

A banda concluiu Luke Mitchell (ponto cego) como o irmão distante de Sarah, Danny, que é advogado de Lydon; Megan segue (era governante) como mãe da ex-senadora Eileen; Ian Duff (New Amsterdam) como Grover, um gerente de restaurante e amigo próximo de Sarah; Hope Lauren (inapropriado) como a ex-noiva de Danny / namorada de Sarah, Corinne; Nia Holloway (Hawaii Five 0) como colega de quarto de Sarah, AJ.

Três estudantes do ensino médio também se juntam à missão de Sarah: LA transplante Maya (WestworldIsabella Alvarez); introspecção externaeditorForest Goodluck); E a garota popular Bella (Fuller HouseLandry Bender).

TVLine Broadcast Renewal Scorecard Atualizado com novidades. Acerte os comentários com suas reações!