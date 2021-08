The Red Sox adquire Brad Peacock dos Indians

Red Sox anunciou que eles adquiriram Brad Peacock Dos índios para considerações monetárias. Peacock pode negociar mesmo após o prazo final de 30 de julho, porque ele não estava no elenco de 40 jogadores nesta temporada e se juntou ao Cleveland em um contrato da liga secundária.

Peacock pousou com Cleveland há pouco mais de dois meses. Desde então, ele fez onze aparições (dez vezes) com os maiores afiliados em Columbus, trabalhando em 7,68 ERAs em 34 turnês. Este é claramente um número de bloqueio feio, mas os periféricos do Peacock são um pouco melhores. O jogador de 33 anos desfruta da média da liga em taxa de acertos (23,8%) e porcentagem de caminhada (8,8%). Sua taxa de acerto de 34,3% é bastante baixa – o que contribui para alguns dos problemas de corrida em casa – mas ele também sofre de uma média de rebatidas anormal de 340 adversários nas bolas em jogo e deve cortar o caminho dos corredores com um melhor clip de 56,5% presentes. Mark, vá em frente.

Embora Peacock ainda não tenha chegado à lista das grandes ligas nesta temporada, ele tem muita experiência no mais alto nível. O destro estreou no grande negócio com os Nacionais em 2011 e esteve em ação com os Astros todas as temporadas de 2013-20. Peacock foi geralmente produtivo em uma função de swing em Houston, onde sua gestão parcialmente coincidiu com a passagem do técnico do Red Sox, Alex Cora, como técnico de banco dos Astros. Entre 2017-19, Peacock trabalhou um 3,46 ERA / 3,59 FIP por meio de um pneu 288 2/3 dividido entre spin e bullpen. Ele só apareceu três vezes em 2020 antes de sofrer uma lesão no ombro que acabou exigindo uma cirurgia artroscópica – que o manteve afastado até que ele chegou com os índios no final de junho.

Já que Peacock não estava na lista de 40 homens de Cleveland, ele iria para Triple-A Worcester e não precisaria de um lugar imediato na lista com os Red Sox. Ele ainda pode ser útil como uma pequena profundidade alta para fiação ou descanso prolongado durante as últimas semanas da temporada. Os jogadores adquiridos antes de 1o de setembro são elegíveis para a lista de pós-temporada do time, então Peacock pode ser uma escolha para o playoff de Boston se ele conseguir uma promoção importante na liga e se o time se qualificar. O Red Sox entra em jogo hoje à noite e tem vantagem de jogo e meio sobre os primeiros pontos na última colocação nos playoffs da MLS.

A adição de um arremessador capaz de realizar várias rodadas de descanso teve um significado adicional para o Red Sox esta tarde. Martin Perez A equipe testou positivo para COVID-19, a equipe disse a repórteres (Incluindo Rob Bradford da WEEI) Isso manterá o veterano sulista fora de ação pelo menos na semana seguinte. Perez permitiu nove corridas (cinco ganhas) em sete corridas desde que foi transferido para o centro dos Bulls no início deste mês.