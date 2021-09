O concerto deste fim de semana no Downtown Jasper Up levará as famílias em uma turnê musical começando em Portugal no Downtown Chatterjee.

Jazz Sutbury e o Sutfury Arts Council recebem a cantora Jessica Lloyd este sábado com o acompanhamento da vencedora do Concurso Internacional Português para a Canção do Ano.

Ambos irão interpretar o Fado, um género musical com raízes na África e no Brasil a partir de Portugal.

“Prepare-se para cruzar o oceano”, disseram os organizadores em um comunicado.

Após as apresentações de Lloyd e Simmo, a trupe de jazz ganhou o Melhor Álbum do MFM de 2011 em 2011, com a seleta, às vezes intensa e frequentemente divertida banda Procephaly subindo ao palco às 11h.

A série de concertos de música gratuita novamente apresentará mais do que apenas música.

O Sutbury Arts Council dará as boas-vindas à artista Brigitte Laby, que pintará no local. Labyrinth não é apenas um artista visual. Ela também é conhecida por dirigir os cupcakes decorados de forma criativa que estarão em exibição no sábado, Mrs. Lobby Cupcakes.

Um feliz vencedor será selecionado pelos trabalhos do lobby do porta-voz e um sorteio será realizado.

Myths and Glasses está de volta com um centro de artesanato para crianças neste fim de semana, e Bay Use Books vai comprar livros grátis para adolescentes e adolescentes.

O evento deste sábado acontece no estacionamento do DT Bank, na Durham Street, das 10h ao meio-dia.

Não custa nada assistir ao seu próprio espetáculo de cadeira.

