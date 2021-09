Teste RT-PCR essencial para chegadas de 7 outros países em meio a novos temores de tensão

De acordo com as novas diretrizes, apenas passageiros assintomáticos poderão embarcar nos voos

Nova Delhi:

Um resultado negativo de RT-PCR com não mais de 72 horas se tornou obrigatório para viajantes para a Índia de sete outros países, incluindo China e África do Sul. A mudança ocorre após a descoberta de uma nova variante do Covid – C.1.2 – que pode ser mais contagiosa e já deu mostras de fugir da proteção oferecida pelas vacinas.

Embora essa regra fosse anteriormente aplicável apenas a chegadas do Reino Unido, Europa e Oriente Médio, mais sete países – África do Sul, Bangladesh, Botswana, China, Maurício, Nova Zelândia e Zimbábue – foram adicionados à lista hoje, de acordo com o mais recente guia do Departamento de Saúde.

A nova variante foi descoberta pela primeira vez na África do Sul em maio. Desde então, foi encontrado na China, República Democrática do Congo, Maurício, Inglaterra, Nova Zelândia, Portugal e Suíça.

De acordo com as novas diretrizes, apenas passageiros assintomáticos terão permissão para embarcar em voos para a Índia e, na chegada, serão testados novamente para Covid por meio de um teste RT-PCR.

O ministério também pediu aos países que enviassem uma porcentagem fixa de amostras de casos positivos entre viajantes internacionais para monitoramento do genoma.

Anteriormente, a Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) de Mumbai tornou os testes RT-PCR obrigatórios para viajantes internacionais que chegavam ao aeroporto da cidade a partir de 3 de setembro devido a preocupações com a nova cepa.

C 1.2. Ele evoluiu de C.1. , a cepa do vírus que dominou as infecções na primeira onda do vírus na África do Sul em meados de 2020. Tem entre 44 e 59 mutações do vírus original que foi descoberto em Wuhan, China.

A agência de notícias ANI informou que a nova cepa ainda não foi encontrada na Índia.