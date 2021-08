Tênis e roupas Animal Crossing da Puma serão lançados em setembro

Puma faz um par de sapatos Animal Crossing junto com um monte de roupas, e não fica muito longe. Os tênis, que apresentam vários designs com o tema Animal Crossing, foram lançados em 18 de setembro.

A empresa de calçados postou uma foto dos chutes no Twitter, mostrando como o design integra a série de jogos de construção de vizinhanças da Nintendo. O tecido principal do sapato tem faces Animal Crossing (incluindo o KK Slider, é claro), enquanto a língua tem um logotipo de folha. As cores do calçado também refletem a gama, em tons pastéis, azuis e terrosos. que isso Invoca a troca entre animais, muito.

A Puma também lançará uma linha de roupas com o tema Animal Crossing junto com os sapatos, embora os detalhes ainda não tenham sido anunciados oficialmente. No entanto, o site mundo de cruzamento de animais Compartilhe uma foto inicial de um moletom azul claro da colaboração que mostra os mesmos rostos que aparecem no sapato.

Ainda não sabemos o que vem no set ou quanto vai custar, mas certamente não é uma colaboração surpreendente: Animal Crossing: New Horizons ainda é um dos Os jogos Switch mais vendidos de todos os tempos. Além disso, a Nintendo continua a apoiá-los com Novos itens sazonais e atualizações.