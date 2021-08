“Tenho o direito de não receber este S-” – The Hollywood Reporter

Chet Hanks Ele dobrou sua postura antivacinas em um novo vídeo postado em seu Instagram, após uma tempestade de críticas. Para um clipe que ele postou na terça-feira em que zombava de usar uma máscara, ele revelou que mentiu sobre ter o vírus e minimizou o COVID-19 como “a gripe”.

No novo vídeo postado no Instagram na quarta-feira, Hanks sem camisa, que atende pelo nome de rap Chet Hanks, começa referindo-se ao hype de seu primeiro vídeo. “Ok, vou manter isso muito simples para vocês. Muito simples. Ok. Assim como vocês têm o direito de ficar com raiva de mim porque eu disse que não tomaria a vacina … Tenho o direito de não para conseguir esse “, disse Hanks.

Hanks – filho de Tom Hanks e Rita Wilson que foram hospitalizados com COVID-19 no ano passado Eles eram defensores ferrenhos da vacinação das pessoas – e continuavam a apontar que seu sistema imunológico era forte o suficiente para não precisar vacinar. “Eu queria [get the vaccine], mas meu sistema imunológico disse: “Tudo bem.” OK. Não há necessidade de bagunçar, ele disse: “É bom.”

a verão menino branco O rapper então concluiu o vídeo com um vídeo sobre a Food and Drug Administration e os estrangeiros. Bem, sejamos realistas – 99 por cento de suas mães não usarão shampoo que não seja aprovado pelo FDA, mas você estaria disposto a fazer um teste do governo. Bem, há mais evidências de que OVNIs são reais do que ser uma vacina é saudável para você ”, acrescentou ele, sem fornecer evidências ou justificativas.