Tempo de requisitos de vacinas, testes de jogos de futebol

Não há mais nada a dizer. Agora cabe tomar medidas para proteger o público de si mesmo.

O comissário da SEC Greg Sankey disse muito na terça-feira em seu discurso às massas, implorando para que recebessem uma vacina – e ele deveria ser elogiado por isso – mas todos nós já sabemos a verdade. Ninguém no Deep South vai ouvir aqueles que não querem ouvir. Esta é a triste verdade de tudo.

Então, aqui estamos nós, com as escolas da SEC enfrentando mais decisões, difíceis, mas óbvias.

Para proteger o Sul de si mesmo, é hora das escolas da SEC assumirem a liderança mais uma vez, quando outros não são obrigados a participar de todos os eventos esportivos para comprovar a vacinação ou o atual teste negativo para COVID-19. Se políticos egoístas aprovarem leis que evitem isso, as escolas terão que violar essas leis para proteger o público. É a coisa certa a fazer.

Obter uma vacina é uma “escolha pessoal” e tudo bem, mas ninguém deve ter o direito de comparecer a grandes reuniões públicas e infectar outras pessoas com um vírus que matou centenas de milhares de americanos.

Isso é egoísmo e não pode ser permitido.

Novamente, tudo isso deveria ser óbvio, mas permitimos que a política usasse a ciência como uma ferramenta de guerra cultural contra nós mesmos. O Alabama, por exemplo, é o último em educação e o último em vacinas. Essas coisas não são coincidências. Pessoas não vacinadas estão morrendo de COVID-19 e ninguém parece se importar. Os profissionais de saúde estão frustrados e derrotados, e estamos discutindo sobre as máscaras novamente.

No ano passado, Sankey relatou que a Securities and Exchange Commission deu esperanças quando outras convenções cancelaram suas temporadas. Hope não estava sozinha. A Securities and Exchange Commission (SEC) resgatou o futebol universitário ao fazer cumprir as regras. O Alabama exige testes para todos os estudantes universitários antes de eles retornarem ao campus. É hora de as universidades fazerem o que é necessário novamente.

Sem vacina? Nenhum teste negativo? Nenhuma entrada para jogos de futebol neste outono. O Bonnaroo Music and Arts Festival, programado para 2 a 5 de setembro em Manchester, Tennessee, anunciou um plano semelhante na terça-feira. Não posso dizer com mais clareza: se você quiser assistir aos jogos de futebol da SEC neste outono e fazer sua parte para proteger seu vizinho, por favor, vacine-se.

Se não, então sem ressentimentos. Apenas fique em casa e assista TV.

A Securities and Exchange Commission (SEC) quer ter estádios cheios e um campus universitário inteiro no dia do jogo neste outono – para registro, porque sei que as pessoas vão ler isso e tentar distorcer, e é isso que todos querem – mas deixar indivíduos não vacinados e não testados em estádios lotados é simplesmente colocar em risco nossa saúde pública de forma imprudente. Isso não pode acontecer. Os jogos serão eventos superpopulares e mais pessoas morrerão desnecessariamente.

Os pessimistas dirão para deixá-los sair, mas isso está errado, e nunca pode ser retórica ou comportamento aceitável, não importa o quão frustrante isso possa ser. Em última análise, desacelerar este último tipo de COVID-19 e outros no futuro, caberá aos nossos líderes. Cabe a eles proteger aqueles que se recusam a se proteger e, ao fazê-lo, proteger a todos da melhor maneira que puderem.

Isso significa perder dinheiro no futebol universitário? Pode ser, mas escolher a crítica em vez da consciência não pode ser um ato de educação superior.

Neste lugar, no extremo sul, a história provou repetidas vezes que pessoas boas morrerão aos milhares e milhares antes que lhes digam o que fazer. “Nós ousamos defender nossos direitos”, é o lema do Alabama, afinal. Por que o Alabama é assim é complicado, mas não é. As razões pelas quais somos tão teimosos sobre esta vacina, seja ela política, religiosa ou o que é compartilhado no Facebook por fazendas de bot russas, não importam muito para o vírus.

No entanto, dê crédito a Sanke por tentar. Tentei e tentei.

Inicialmente, foi nos dias da SEC Media em Hoover quando eles revelaram a hashtag SEC “#SECBacksTheVax”. As pessoas riram disso, mas Sankei insistiu. Na terça-feira, este apelo foi publicado para Sua conta pessoal no Twitter.

“Sabemos que nada é perfeito, mas a disponibilidade e eficácia das vacinas COVID-19 é um produto científico incrível, não um futebol político, e todos nós precisamos fazer a nossa parte para apoiar uma comunidade saudável. SEC Há um ano, você tentará conosco voltar ao normal?

“Limite das políticas estaduais SECA capacidade de criar mandatos no nível da conferência. Precisamos de indivíduos – nossos fãs – que se juntem à vacinação, limitando a disseminação da COVID-19, limitando as chances de surgimento de mais variáveis ​​… e desfrutando de um ano inteiro nos esportes universitários! “

Foi uma mensagem importante, mas sejamos honestos. Quando o técnico de futebol de Auburn se recusou a apoiar essa posição, tivemos problemas acima de problemas.

As aulas ainda não começaram e nossos hospitais já estão se enchendo de pacientes com COVID-19. Os profissionais médicos estão frustrados e exaustos. Os casos e mortes aumentaram de novo, e só vão piorar até melhorar. Essa é a realidade agora, com muito poucas pessoas sendo vacinadas no sul.

Para os nossos profissionais médicos, e para o seu bem-estar e saúde mental, o tempo das palavras acabou. Para nos proteger do egoísmo, o tempo para conversar acabou.

Depois de tudo que passamos, tudo que sacrificamos como país, tudo que aconteceu desde março de 2020, realmente, já deveríamos saber que todas as palavras do mundo não farão nenhuma diferença para uma pessoa que se recusa a receber uma vacina COVID-19. Eles dirão que é sua “escolha pessoal” e têm o direito de recusar a vacina.

multar. Mas, no que diz respeito ao futebol universitário neste outono, será dever de nossas universidades proteger a saúde de todos.

