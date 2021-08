Temos o melhor visual de todos os tempos do Duke Nukem cancelado

Um trailer do jogo Duke Nukem cancelado apareceu online desde 2008. O estúdio de animação Janimation foi contratado pela Gearbox na época para criar um filme para o jogo antes do título ser cancelado pela Gearbox, aparentemente devido a questões legais em torno da franquia.

Gregor Bunschatz, um animador conhecido por seu trabalho em modelos de personagens monstruosos em Doom, liderou a indústria de trailers em 2008. O filme foi lançado recentemente em Canal Punchatz no YouTube Ele oferece uma prévia do que Duke Nukem Begins poderia ter sido – uma suposta história de origem para liderar a série.

Atuar como uma história de origem faria sentido de acordo com o cronograma de Duke Nukem Begins. Como o trabalho no trailer começa em 2008, Duke Nukem Begins provavelmente será a primeira entrada da Gearbox na série FPS. Em vez disso, o estúdio foi lançado com Duke Nukem Forever em junho de 2011 com uma recepção mista. No momento de seu lançamento, analise IGN Duke Nukem Forever e pontuou 5,5 / 10.

O típico trailer de Duke Nukem Begins, ao contrário de outras entradas da franquia Duke Nukem, descreve o jogo como um jogo de tiro em terceira pessoa com cooperação para quatro jogadores. De acordo com o trailer, o jogo deveria trazer de volta uma série de armas famosas de Duke, incluindo sua pistola e feixe de congelamento, enquanto mostrava Duke matando inimigos com seus braços.

Em outras notícias, a IGN informou recentemente que a holding sueca de videogames Embracer Group anunciou recentemente que irá adicionar mais 8 estúdios ao seu portfólio. A aquisição significará que o grupo terá os desenvolvedores Duke Nukem Forever 3D Realms, bem como a Gearbox Studios, que adquiriram em fevereiro. Com as duas empresas agora sob a gestão da Embracer, talvez haja muito pouca esperança de que o filme Duke Nukem se torne uma realidade.

Jared Moore é um escritor freelance para IGN.