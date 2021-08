Talibã promete respeitar as mulheres, apesar do histórico de repressão

KABUL, Afeganistão (Associated Press) – O Taleban prometeu na terça-feira respeitar os direitos das mulheres, tolerar aqueles que as lutaram e garantir que o Afeganistão não se torne um refúgio para terroristas como parte de uma campanha de propaganda que visa tranquilizar as potências mundiais e uma população assustada.

Após um falso ataque através do Afeganistão Que viu muitas cidades caírem nas mãos dos insurgentes sem lutar, o Taleban procurou se retratar como mais moderado do que quando impôs uma forma estrita de governo islâmico no final dos anos 1990. Mas muitos afegãos continuam céticos Milhares correram para o aeroporto em uma tentativa desesperada de fugir do país.

As gerações mais velhas se lembram do governo anterior do Taleban, quando eles praticamente confinavam as mulheres em suas casas, proibiam a televisão e a música e realizavam execuções públicas. A invasão liderada pelos EUA os deixou no poder meses após os ataques de 11 de setembro, orquestrados pela Al-Qaeda do Afeganistão enquanto o Taleban estava se abrigando.

Zabihullah Mujahid, um antigo porta-voz do Taleban, emergiu das sombras na terça-feira em sua primeira aparição pública para tratar dessas preocupações em uma entrevista coletiva.

Ele prometeu que o Taleban respeitaria os direitos das mulheres dentro das normas da lei islâmica, sem entrar em detalhes. O Taleban incentivou as mulheres a voltarem ao trabalho e permitiu que as meninas voltassem para a escola, distribuindo lenços islâmicos na porta. Um âncora de notícias concede uma entrevista a um oficial do Taleban na segunda-feira em um estúdio de televisão.

O tratamento dispensado às mulheres varia amplamente em todo o mundo muçulmano e às vezes dentro do mesmo país, com as áreas rurais tendendo a ser muito mais conservadoras. Alguns países muçulmanos, incluindo o vizinho Paquistão, tiveram primeiras-ministras do sexo feminino, enquanto a ultraconservadora Arábia Saudita só recentemente permitiu que mulheres dirigissem.

Mujahid também disse que o Taleban não permitirá que o Afeganistão seja usado como base para atacar outros países, como havia sido nos anos anteriores ao 11 de setembro. Essa confirmação fez parte do acordo de paz de 2020 alcançado entre o Taleban e a administração Trump, que preparou o caminho para a retirada dos EUA.

O Departamento de Defesa dos EUA (Pentágono) disse que os líderes militares dos EUA estão se comunicando com o Taleban enquanto trabalham para evacuar milhares de pessoas pelo Aeroporto Internacional de Cabul. Ela disse que o Taleban não realizou nenhuma ação hostil ali.

Mujahid reiterou que o Taleban ofereceu anistia total aos afegãos que trabalharam para os EUA e o governo apoiado pelo Ocidente, dizendo que “ninguém vai bater à sua porta para perguntar por que estão ajudando”. Ele disse que a mídia privada deve “permanecer independente”, mas que os jornalistas “não devem trabalhar contra os valores nacionais”.

A capital, Cabul, permaneceu calma enquanto o Taleban patrulhava suas ruas. Mas muitos ainda estão com medo depois que prisões e arsenais foram esvaziados durante a varredura de militantes em todo o país.

Moradores de Cabul dizem que grupos de militantes vão de casa em casa em busca de pessoas que trabalharam com o governo deposto e as forças de segurança, mas não ficou claro se os militantes eram talibãs ou criminosos disfarçados. Mujahid atribuiu a falha na segurança ao governo anterior, dizendo que o Taleban entrou em Cabul apenas para restaurar a lei e a ordem depois que a polícia desapareceu.

Uma emissora no Afeganistão disse que ela estava escondida na casa de um parente, com muito medo de ir para casa, muito menos ir para o trabalho. Ela disse que ela e outras mulheres não acreditam que o Taleban tenha mudado de tática. Ela falou sob condição de anonimato porque teme por sua segurança.

Um grupo de mulheres usando o véu islâmico fez uma manifestação breve em Cabul, segurando cartazes pedindo ao Taleban que “não exclua as mulheres” da vida pública.

O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse que os EUA e outros governos não considerariam o Taleban como garantido no que diz respeito aos direitos das mulheres.

“Como eu disse o tempo todo, não se trata de confiança. Trata-se de verificação”, disse Sullivan em um briefing na Casa Branca. E veremos o que o Taleban fará nos próximos dias e semanas, e quando eu disser que, Refiro-me a toda a comunidade internacional. ”

Quaisquer que sejam suas verdadeiras intenções, o Taleban tem interesse em mostrar moderação para evitar que a comunidade internacional isole seu governo, como fizeram na década de 1990.

A União Europeia disse que suspendeu a ajuda ao desenvolvimento ao Afeganistão até que a situação política se tornasse mais clara, mas vai considerar aumentar a ajuda humanitária.

Josep Borrell, o coordenador de política externa da União Europeia, disse que o Taleban deve respeitar as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e os direitos humanos para ganhar quase 1,2 bilhão de euros (US $ 1,4 bilhão) em dinheiro para o desenvolvimento reservado até 2024.

O secretário de Relações Exteriores, Dominic Raab, disse que a Grã-Bretanha poderia fornecer até 10 por cento da ajuda humanitária, mas o Taleban não receberia nenhum dinheiro anteriormente destinado à segurança.

Os voos de evacuação foram retomados após serem suspensos na segunda-feira, quando milhares de pessoas correram para o aeroporto . Cenas horríveis capturadas em vídeo Alguns se agarraram a um avião durante a decolagem e morreram. Autoridades americanas disseram que pelo menos sete pessoas morreram no caos do aeroporto.

Na terça-feira, uma autoridade afegã, que falou sob condição de anonimato por não estar autorizada a informar repórteres, disse que o Taleban entrou na metade civil do aeroporto, disparando para o ar e expulsando cerca de 500 pessoas de lá.

Parece que o Taleban está tentando controlar a multidão em vez de impedir que as pessoas saiam. Um vídeo que circulou na Internet mostrou o Taleban supervisionando a partida ordenada de dezenas de estrangeiros.

A embaixada dos Estados Unidos em Cabul, que agora opera no lado militar do aeroporto, pediu aos americanos que se registrassem online para a evacuação, mas não viessem ao aeroporto antes de telefonar para eles.

O Ministério das Relações Exteriores alemão disse que o primeiro avião de transporte militar alemão pousou em Cabul, mas apenas sete pessoas decolaram devido ao caos. Outro saiu depois com 125 pessoas.

O presidente dos EUA, Joe Biden, defendeu sua decisão Para encerrar a guerra mais longa da América, culpando a rápida tomada pelo Taleban do governo afegão apoiado pelo Ocidente e das forças de segurança. O Secretário-Geral da OTAN, Jens Stoltenberg, fez eco da mesma avaliação Ele disse que a aliança deveria investigar as brechas em seus esforços para treinar o exército afegão.

As conversas continuaram na terça-feira entre o Taleban e vários políticos afegãos, incluindo o ex-presidente Hamid Karzai e Abdullah Abdullah, que já presidiu o conselho de negociação do país. O Taleban disse que queria formar um “governo islâmico inclusivo”.

Autoridades familiarizadas com as negociações disseram sob condição de anonimato para discutir as negociações a portas fechadas, disseram que as negociações se concentraram em como um governo dominado pelo Taleban deve operar à luz das mudanças no Afeganistão nos últimos 20 anos, em vez de simplesmente dividir os ministérios.

O mulá Abdul Ghani Baradar, um importante líder talibã, chegou a Kandahar na noite de terça-feira vindo do Catar, provavelmente indicando que um acordo está próximo.

Enquanto isso, o vice-primeiro-ministro do governo deposto tuitou que ele era o presidente interino “legítimo” do país. Amrullah Saleh disse que segundo a constituição ele deveria assumir o poder porque o presidente Ashraf Ghani fugiu do país.

___

Fayez relatou de Istambul, Janon de Guelph, Canadá e Cruz de Jerusalém. Os escritores da Associated Press Tamim Akhjar em Istambul, John Gambrill em Dubai, Emirados Árabes Unidos, Kirsten Greisper em Berlim, Jan M. Olsen em Copenhagen, Dinamarca, Ban Bellas em Londres e Aya Batrawi em Dubai contribuíram para este relatório.