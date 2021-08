Surto de Salmonella ligado à carne italiana infecta dezenas: CDC

salmonela surto de doença A associação com carnes, como presunto e salame, foi relatada em 17 estados, fazendo com que dezenas de pessoas adoecessem e pelo menos 12 pessoas fossem hospitalizadas.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) disseram em 24 de agosto que as autoridades estão investigando surtos de salmonela em vários estados para identificar as marcas específicas por trás das doenças. Até 24 de agosto, a agência de saúde relatou 36 doenças causadas por salmonela typhimurium ou salmonela infantil, com pelo menos uma dúzia de casos hospitalizados. Nenhuma morte foi relatada.

O CDC disse que os números provavelmente são subestimados porque muitos se recuperam sem tratamento e passam sem um teste.

“Os dados epidemiológicos mostram que as possíveis fontes dos dois surtos são a carne ao estilo italiano”, Aviso de Investigação está lendo. Onde os dados estão disponíveis, os resultados indicaram que a maioria das pessoas consumiu “carnes de estilo italiano, incluindo salame, presunto, cuppa e sopressata, que muitas vezes podem ser encontradas em uma variedade de aperitivos ou charcutaria; várias marcas foram relatadas.” “

Os dados disponíveis indicam que mais doenças foram relatadas na Califórnia, Arizona e Illinois, embora estados como Washington, Texas, Minnesota, Michigan, Ohio e outros também tenham relatado doenças.

O CDC aconselhou residentes em alto risco (como crianças menores de cinco anos, idosos e aqueles com sistema imunológico comprometido) para salmonela severa para aquecer a carne de estilo italiano a 165 graus Fahrenheit ou vapor. A infecção por Salmonella geralmente resulta em cólicas estomacais, febre e diarreia, e os sintomas geralmente duram de 4 a 7 dias. Embora a maioria das pessoas se recupere sem tratamento, doenças graves às vezes exigem hospitalização porque a infecção pode se espalhar dos intestinos para a corrente sanguínea e depois para outras partes do corpo. Para recomendações de segurança, visite a página do CDC Aqui.