Starliner ainda espera lançar em agosto, apesar dos problemas técnicos

A Boeing ainda espera atingir uma data de lançamento em agosto starliner A cápsula está em meio a problemas técnicos contínuos com a espaçonave.

Na semana passada, a Boeing adiou o lançamento de um teste não tripulado crucial de seu táxi astronauta Starliner depois que os engenheiros descobriram um problema com as válvulas no sistema de propulsão do veículo que não abriram conforme planejado durante as pré-verificações. Agora, a empresa revelou que encontrou problemas em 13 válvulas e, desde que o problema foi descoberto pela primeira vez em 3 de agosto, as equipes de trabalho restauraram as funções de sete dessas 13 válvulas, de acordo com Declaração da Boeing . Eles acrescentaram que estão trabalhando para o lançamento do carro em agosto.

“A Boeing está trabalhando em um plano sistemático para abrir as válvulas afetadas, demonstrar desempenho repetível do sistema e investigar a causa raiz do problema antes de devolver o Starliner à plataforma de lançamento para a missão Orbital Flight Test-2”, escreveram funcionários da empresa no mesma declaração. , acrescentando que a Boeing também está “avaliando múltiplas oportunidades de lançamento em agosto e trabalhará com a NASA e a United Launch Alliance para confirmar as datas em que a espaçonave estará pronta.”

“A Boeing completou inspeções físicas e amostragens químicas no exterior de várias válvulas danificadas, sem indicar sinais de danos externos ou corrosão”, escreveram os funcionários no comunicado. “As equipes de teste agora estão aplicando técnicas mecânicas, elétricas e térmicas para abrir as válvulas. Sete das treze válvulas estão operando conforme planejado, com as válvulas afetadas restantes examinadas e tratadas nos próximos dias.”

Depois que os engenheiros descobriram inicialmente o problema da válvula em 3 de agosto, a empresa esperava resolvê-lo a tempo para o lançamento em 4 de agosto. No entanto, em 4 de agosto, a Boeing anunciou que o lançamento seria adiado ainda mais enquanto os engenheiros garantem que o Starliner está pronto.

A Boeing se prepara para que o Starliner voe como parte da missão Orbital Flight Test-2 (OFT-2), um vôo de teste desengavetado de e para Estação Espacial Internacional . Starliner é a cápsula da tripulação da Boeing desenvolvida com o apoio do Programa de Tripulação Comercial da NASA para transportar astronautas de e para a órbita. SpaceX Faça com a nave Crew Dragon.

Como parte da missão OFT-2, o Starliner lançará a bordo de um foguete ULA Atlas V, se reunirá e se conectará à estação espacial, descarregará a carga útil, permanecerá na doca por 5 a 10 dias e, em seguida, retornará para pousar com a ajuda de paraquedas .

Esta é a segunda tentativa da Starliner em um vôo de teste não tripulado. O primeiro voo do OFT em dezembro de 2019 não saiu como planejado e a Starliner não conseguiu fazer contato com a estação espacial, fazendo um pouso antecipado na Terra.

Após o sucesso do OFT-2, a Boeing planeja começar a lançar astronautas da NASA a bordo da nave. Antes dos atrasos recentes, a Boeing disse que começará a enviar lançamentos tripulados até o final deste ano; A empresa não comentou se esse objetivo continua.

