SpaceX pode fazer novos trajes espaciais para a NASA

Musk desenvolve e fabrica trajes de vôo para astronautas que entram em órbita na espaçonave Crew Dragon da SpaceX. Os trajes de vôo são projetados principalmente para proteger os astronautas em caso de incêndio dentro da espaçonave ou se a pressão na cabine for reduzida. Construir trajes espaciais será um empreendimento mais complexo e desafiador, devido à necessidade de sobreviver fora de uma espaçonave no ambiente espacial hostil.

O inspetor-geral descobriu que a agência espacial iniciou três programas diferentes de trajes espaciais desde 2007 e gastou US $ 420,1 milhões no desenvolvimento desde então. Além disso, o relatório disse que a NASA “planeja investir aproximadamente $ 625,2 milhões a mais” em desenvolvimento, teste e qualificação para completar um traje para uma demonstração na Estação Espacial Internacional e dois trajes para uma missão tripulada à Lua – para um total custo de mais de $ 1. bilhões “até 2025.

Além do alto custo, o inspetor-geral disse que os atrasos “atribuíveis à falta de financiamento, aos impactos do COVID-19 e aos desafios técnicos” eliminaram a chance de que os trajes espaciais ficassem prontos a tempo. Os trajes espaciais “não estarão prontos para voar até abril de 2025, no mínimo”, disse o relatório. A NASA disse originalmente que os trajes espaciais estariam prontos em março de 2023.

A NASA precisa de novos trajes espaciais para o programa Artemis, que foi anunciado pela administração do ex-presidente Donald Trump e continuou sob o presidente Joe Biden. Espera-se que Artemis consista em múltiplas missões na órbita e superfície da lua nos próximos anos, com a NASA com o objetivo de pousar astronautas no corpo lunar até 2024. Apesar do compromisso da NASA com a meta de 2024, o inspetor geral alertou repetidamente que o o cronograma está ameaçado por Vários programas importantes são a chave para o sucesso da Artemis.

Musk no início deste ano chamou a linha do tempo de 2024 de “realmente possível”. Depois que SpaceX se tornou uma das peças importantes de Artemis Ganhando um contrato de US $ 2,9 bilhões para usar a nave estelar Um foguete para levar astronautas à superfície da lua.