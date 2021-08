SpaceX lança formigas, abacates e um robô em uma estação espacial

Esta imagem de longa exposição mostra o lançamento de um foguete SpaceX Falcon 9 em uma missão de reabastecimento da NASA para a Estação Espacial Internacional do Pad 39A no Centro Espacial Kennedy, visto da Ilha Merritt, Flórida, no domingo. (Malcolm Dinamarca, Flórida hoje via AP)

CAPE CANAVERAL, Flórida – Uma carga de formigas da SpaceX, um abacate e um braço robótico de tamanho humano decolou em direção à Estação Espacial Internacional no domingo. A entrega – prevista para chegar na segunda-feira – é a 23ª da empresa para a NASA em pouco menos de uma década. Um foguete Falcon reciclado decolou no céu antes do amanhecer do Kennedy Space Center da NASA. Depois de levantar a cápsula Dragon, o primeiro estágio do booster pousou verticalmente na mais recente plataforma oceânica da SpaceX, chamada de "A Shortfall of Gravitas". O fundador da SpaceX, Elon Musk, continuou sua tradição de nomear navios de recuperação aprimorados em homenagem ao falecido escritor de ficção científica Ian Banks e sua série Culture. O Dragão está carregando mais de 4.800 libras (2.170 kg) de suprimentos e experimentos, alimentos frescos, incluindo abacates, limões e até mesmo sorvete para os sete astronautas na estação espacial. As escoteiras enviam formigas, artêmias e plantas como cobaias, enquanto os cientistas da University of Wisconsin-Madison plantam sementes de agrião, uma pequena erva com flores usada em pesquisas genéticas. Amostras de concreto, células solares e outros materiais também estarão sujeitas à ausência de peso. Enquanto isso, o braço robótico experimental de uma startup japonesa tentará conectar itens em seu início orbital e realizar outro trabalho de rotina normalmente realizado por astronautas. Os primeiros testes serão realizados dentro da estação espacial. Futuros modelos da Gitai Inc. Você sairá para o vazio do espaço para fazer trabalhos de satélite e outros reparos. Ele acrescentou que já em 2025, uma combinação dessas armas poderia ajudar a construir bases lunares e minerar a lua em busca de recursos valiosos. A SpaceX teve que deixar alguns experimentos para trás devido a atrasos causados ​​pelo COVID-19. Foi a segunda tentativa de lançamento. O mau tempo frustrou a oferta de sábado. A NASA recorreu à SpaceX e a outras empresas americanas para entregar cargas e tripulações à estação espacial, assim que o programa do ônibus espacial terminou em 2011.

