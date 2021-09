SpaceX Cargo Dragon atracou com sucesso na Estação Espacial Internacional

Enquanto a Estação Espacial Internacional estava viajando 260 milhas sobre a Austrália Ocidental, um SpaceX A espaçonave de carga Dragon atracou de forma independente no porto frontal do módulo Harmony do Laboratório Orbital às 10h30 EDT, segunda-feira, 30 de agosto. Os engenheiros de voo Shane Kimbrough e Megan MacArthur de NASA Operações de monitoramento.

A missão SpaceX 23 para reabastecer a carga contratada pela NASA para a Estação Espacial Internacional entregou mais de 4.800 libras de ciência, pesquisa, suprimentos para a tripulação e equipamento do veículo para o laboratório orbital e sua tripulação. Esta é a terceira missão sob o segundo contrato de Serviços de Reabastecimento Comercial da SpaceX com a NASA. O lançamento estava previsto para sábado, 28 de agosto, às 3:37 am EDT, mas foi omitido devido ao clima. Em vez disso, foi lançado no domingo, 29 de agosto às 3h14 EST.

O foguete Falcon 9 da SpaceX enviará a espaçonave Dragon da empresa, embalada com mais de 4.800 libras de pesquisa, suprimentos para a tripulação e instrumentação, para a estação espacial em apoio às Missões 65 e 66.

hardware

lançar:

Sistema de transferência de oxigênio (OGS) – Hardware necessário para suportar a troca do OGS e ESA Life Support Rack entre o Nó 3 e o Laboratório dos EUA para permitir a criação do Sistema de Controle Ambiental e Suporte à Vida (ECLSS) no Laboratório dos EUA.

– Hardware necessário para suportar a troca do OGS e ESA Life Support Rack entre o Nó 3 e o Laboratório dos EUA para permitir a criação do Sistema de Controle Ambiental e Suporte à Vida (ECLSS) no Laboratório dos EUA. Bomba de purga e coletor de separação (PPSA) Dispositivos para aumentar a capacidade de energia dentro do sistema de recuperação de água do Rack # 2, bem como cabos para permitir o uso entre o PPSA de entrada e a fonte de alimentação Ku-Band para alimentar a jusante.

Dispositivos para aumentar a capacidade de energia dentro do sistema de recuperação de água do Rack # 2, bem como cabos para permitir o uso entre o PPSA de entrada e a fonte de alimentação Ku-Band para alimentar a jusante. montagem do manipulador de salmoura ( BPA ) conjunto de filtro – Dispositivos recentemente desenvolvidos para suportar os processos contínuos de BPA em órbita usando filtros personalizados com sorventes seletivos.

– Dispositivos recentemente desenvolvidos para suportar os processos contínuos de BPA em órbita usando filtros personalizados com sorventes seletivos. sensor de hidrogênio – Instrumentação crítica do ECLSS que monitora a presença de excesso de hidrogênio no oxigênio gerado, ajudando a informar a NASA sobre problemas com a pilha de células do sistema gerador de oxigênio.

– Instrumentação crítica do ECLSS que monitora a presença de excesso de hidrogênio no oxigênio gerado, ajudando a informar a NASA sobre problemas com a pilha de células do sistema gerador de oxigênio. Umidade relativa do recipiente da amostra de dióxido de carbono – A tecnologia de contêiner de amostragem da era Shuttle modificada para dar suporte a objetivos de desenvolvimento de exploração crítica foi atualizada com as ofertas de tecnologia Thermal Amine, 4 Bed CO2 e Mini CO2.

– A tecnologia de contêiner de amostragem da era Shuttle modificada para dar suporte a objetivos de desenvolvimento de exploração crítica foi atualizada com as ofertas de tecnologia Thermal Amine, 4 Bed CO2 e Mini CO2. Pesquisar habitats de roedores e vetores Roedores e dispositivos de suporte necessários para a missão de pesquisa de roedores que será realizada durante o próximo incremento.

Retorna: