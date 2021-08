SpaceX 1st Moon Tourist escolhe os finalistas que podem voar com a nave estelar

O magnata da moda japonesa Yusaku Maezawa, que se inscreveu para ser o primeiro cliente da SpaceX a voar para a lua a bordo nave espacial nave espacial em 2023 Ele estava procurando Poucos entusiastas do espaço com ideias semelhantes para acompanhá-lo na viagem – todas as despesas pagas. A pesquisa está agora na fase final de seleção, já que o bilionário reduziu a seleção para apenas 20 candidatos.

Maezawa é o fundador da gigante da moda japonesa Zozotown. Maezawa, um ardente colecionador de artes, limitava suas pesquisas aos artistas. Mas a definição é vaga. “Todo mundo faz algo criativo em sua vida, não são todos artistas? … Se você se vê como um artista, então você é um artista,” disse em março Quando a pesquisa foi anunciada, ela se chamava Projeto DearMoon.

Depois de quatro meses e mais de um milhão de solicitações, Maezawa voltou sua atenção para 20 pessoas. “Estamos chegando ao fim do processo de seleção da dearMoon!” Ele escreveu em uma postagem no Instagram em 15 de julho.

uma Vídeo do youtube Foi postado por Maezawa no mesmo dia e apresentou um grupo de candidatos explicando o que eles esperam alcançar na jornada. Os finalistas incluem uma ampla variedade de profissões artísticas, incluindo pintores, dançarinos, DJs, fotógrafos e até mesmo medalhistas de ouro olímpicos.

“Acho que esta é a mais ambiciosa e provavelmente uma das maiores colaborações artísticas de todos os tempos”, disse um dos finalistas, o artista de Vancouver Boris Moshnikov, em um vídeo do Instagram no mês passado. “Isso me dá arrepios toda vez que penso no projeto.”

Tracy Fanara, uma cientista da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) que cria arte inspirada no espaço em seu tempo livre, estava na última corrida.

“Eu não dormi por seis semanas enquanto passava por esse processo”, Fanara Ele disse que o Daily Mail. “Digamos que passar pelo processo e chegar a cada etapa é uma loucura. Pensar que você pode realmente estar tão longe de algo muito maior do que você.”

Esses 20 finalistas competirão por oito assentos no vôo da SpaceX. Haverá também um pequeno número de funcionários da SpaceX voando, elevando a tripulação total de 10 a 12 pessoas.

A equipe civil não faria isso Terra na Lua, mas voar por aí. Levaria três dias para chegar à lua, menos de um dia para contorná-la e três dias para retornar à Terra.

Maezawa assinou contrato para ser o primeiro passageiro lunar da SpaceX em setembro de 2018 e diz-se que fez um enorme depósito. Espera-se que ele voe em uma espaçonave, que está sendo testada para chegar à órbita da Terra, em cima de uma que ainda não foi construída. Foguete Big Falcon (BFR) apoiante.