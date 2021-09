Sony anuncia demo do PlayStation, promete ‘espreitar o futuro da PS5’

A Sony anunciou que realizará um especial do PlayStation em 9 de setembro. O evento começará às 10h ET / 13h PT e durará 40 minutos no que está sendo apresentado como um “olhar para o futuro do PS5”. Sony diz Seu showcase incluirá atualizações do PlayStation Studios e uma olhada nos jogos que virão neste feriado e nos próximos anos.

A Sony pode estar pronta para lançar uma nova atualização de software do sistema PS5 testada em beta. A atualização desbloqueia o suporte a SSD M.2Ele também inclui algumas melhorias na interface do usuário para o painel PS5 e suporte de áudio 3D para os alto-falantes integrados da TV.

Dê uma espiada no futuro do PS5, com atualizações do PlayStation Studios e desenvolvedores líderes do setor. Esperamos ver você lá! – PlayStation 2 de setembro de 2021

Embora haja uma promessa do que está por vir para o PS5, Novo fone de ouvido PlayStation VR da Sony Não aparecerá no show. Foi alegadamente a próxima geração de PSVR Detalhado no encontro de desenvolvedores recentemente, revelando que o fone de ouvido se conecta ao PS5 por meio de um único cabo. O headset também inclui telas OLED de alta resolução (2.000 x 2.040 pixels por olho) e um campo de visão aprimorado de 110 graus.

A Sony ainda promete ‘muitos jogos excelentes para o PS5 de grandes e pequenos desenvolvedores’, e provavelmente iremos dar uma olhada neles. Horizonte proibido oeste, sequência de Horizon Zero Dawn Isso foi recentemente Atrasado para 18 de fevereiro de 2022. Também podemos ver algumas atualizações no patch de próxima geração para GTA V, e alguma jogabilidade final para Bethesda Deathloop Lançamento exclusivo do PS5 no final deste mês.

A beira Ele irá cobrir o show do PlayStation da Sony, então fique ligado nas últimas notícias do PS5.