Siomi recusa-se a participar na loja de aceitação de Bitcoin em Portugal

Xiaomi é um fabricante chinês de eletrônicos Negado Envolvimento de uma empresa na exploração de uma loja portuguesa Siomi para passar a aceitar Bitcoin (PTC) Pagamentos.

A Mi Store Portugal, varejista da Xiaomi no país, anunciou no Facebook nesta quarta-feira que agora permite que os clientes comprem aparelhos usando cinco criptomoedas, entre elas PTC e Ether.ETH), Tether (USDT), Linha (Traço) E token Utrust (UTK).

O porta-voz da Siomi respondeu à notícia no site de mídia social chinês Weibo, enfatizando que a Mi Store Portugal não está diretamente relacionada às atividades da Siomi. “Estamos preocupados com relatos de que a My Store Portugal está aceitando taxas de moeda digital em plataformas sociais estrangeiras”, disse a pessoa. O representante afirmou que a Mi Store Portugal é um “terceiro parceiro autorizado” e opera de forma independente em Portugal.

A Mi Store Portugal retirou o seu anúncio no dia 6 de agosto, obtendo informações sobre o mesmo no seu site, informando que os clientes podiam anteriormente selecionar a opção de pagamento criptográfico na finalização da compra.

A nova opção de pagamento está sendo implementada em parceria com a plataforma europeia de pagamentos de tecnologia blockchain Utrust. “Siomi é a segunda maior fabricante de telefones do mundo, e agora sua filial local aceita o dinheiro de amanhã”, disse Woodrust em um tweet agora excluído, divulgado na quarta-feira.

A empresa não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Cointelegraph. O site da My Store Portugal menciona Woodrust como um parceiro pago com Visa e PayPal no momento em que escrevo.

Counterpoint, uma empresa global de análise da indústria, de acordo com dados da Xiaomi Superado A Apple, fabricante global de smartphones, deve se tornar a segunda maior fabricante mundial de telefones celulares no segundo trimestre de 2021. O site da empresa afirma que a Mi Store Portugal é o único revendedor oficial de produtos certificados da Siomi em Portugal a operar ao abrigo da legislação europeia. A empresa possui atualmente seis lojas de física em todo o país e está se expandindo.

Relacionado: Nova pesquisa revela alta demanda por pagamentos em criptomoedas

Pedro Maya, Diretor de Marketing, Mi Store Portugal, Report Disse A decisão da empresa de aceitar pagamentos criptográficos está de acordo com a invenção da Xiaomi. “Somos uma marca tecnológica, inovadora e degradante. É por isso que sempre queremos estar um passo à frente. Queremos oferecer a todos os verdadeiros fãs de tecnologia a oportunidade de comprar seus gadgets favoritos agora como ‘dinheiro altamente tecnológico’.

Conforme anunciado anteriormente, Portugal tem crescido constantemente como um país amigo da criptomoeda nos últimos anos, com o governo local. Cobrança zero impostos Do comércio de criptografia de varejo. No início deste ano, uma empresa comercial de energia local Começou a aceitar bitcoin Como cobrança das contas de luz.

Em contraste, a China está se tornando um dos maiores países anti-criptográficos do mundo Ação nacional sobre mineração de criptomoedas E Criptografia No início deste ano.

Aviso Legal: Este artigo foi atualizado para refletir a declaração oficial da Siomi negando o envolvimento da empresa com a Mi Store Portugal, que aceita pagamentos de bitcoin.