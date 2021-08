Simulador de cortador de grama – Avaliações do Steam misturadas com recursos ausentes

captura de tela : Jogos Skyhook

Simulador de corte de grama boa ideiae às vezes divertido de jogar, mas na maioria das vezes parece um tributo à economia robótica em torno da paisagem, em vez de uma celebração de cortar a grama. Eu adoro andar pelo quintal em um cortador de grama de engenharia conforme o tempo passa. Quer puxar o seu traseiro para concluir contratos que mal pagam pelos meus reparos de hardware? não muito.

Lançado na semana passada para PC e Xbox, Skyhook’s Simulador de corte de grama Você embarcou em uma carreira de paisagismo, montando um negócio cortando gramados cada vez mais complexos e atualizando seu equipamento no processo? Você gasta a maior parte do seu tempo dirigindo cortadores de grama por campos e colinas, ajustando cuidadosamente a velocidade e a altura de corte para maximizar a eficiência de sua máquina e evitar o superaquecimento, ao mesmo tempo em que realiza o trabalho a tempo. Conclua o trabalho e receba o dinheiro. Esse dinheiro compra cortadores de grama melhores para concluir trabalhos maiores com mais rapidez, desbloquear cursos mais desafiadores e ferramentas ambiciosas.

Na verdade, é claro, você passa a maior parte do tempo no jogo fazendo absolutamente nada além de dirigir em linha reta e, ocasionalmente, virar para voltar para o caminho de onde veio. É isso Simulador de corte de gramaO apelo principal: longos trechos de repetição mecânica sem nenhuma preocupação no mundo fora do zumbido do motor e do fluxo constante de aparas de grama. Combustível fóssil movido a Utilidades domésticas Destruição do clima (promotor Não é muito grande também), então este é o momento perfeito para levá-los a um museu virtual onde não possam causar nenhum dano. Infelizmente, Simulador de corte de grama Só ele tem um conjunto de deficiências que atrapalham essa louvável ambição.

Os contratos são cronometrados e é fácil falhar. Passei um dos meus primeiros trabalhos observando os últimos segundos passarem enquanto procurava ansiosamente por um único pé quadrado de grama que, de alguma forma, havia perdido. Tente empurrar seu cortador muito rápido e você irá danificá-lo e depositar seu dinheiro suado. Há até um cronômetro para limpar a grama antes de você começar a se livrar de quaisquer objetos aleatórios – ferramentas de jardinagem, brinquedos infantis – que podem danificar suas lâminas se você esbarrar nelas. Expressões como “tempo é dinheiro” parecem ser a força motriz por trás do modo carreira do jogo.

Existem outras decepções. Sem cortadores de grama para ninguém. Sem ferramentas de nitidez. Você pode deformar petúnias acidentalmente e obter US $ 20 pela amarração, mas não pode usar uma ferramenta mais fina para chegar a cada erva com mais precisão. A ideia parece ter repetido o ciclo de acumulação de capital subjacente aos conceitos da maioria das pessoas de administrar uma pequena empresa, em vez da experiência de podar plantas.

assim sendo jogos de computador anotado em seu relatórioOs jogadores lançaram sua paixão na página de análises do jogo no Steam. O usuário do Steam giv_me_hell escreveu: “Sem cortadores de grama, sem comedores de grama, sem suco de grama voando para fora do duto do cortador, sem grama grudada nas rodas, sem banho de ferreiro no céu, nem mesmo saindo do cortador.” “Este é literalmente o mínimo necessário para uma experiência satisfatória de corte de grama.” Járnsíða escreveu: “Como jardineiro, este jogo me deixa triste.”

Há também muitas análises positivas para o jogo, e atualmente ele tem uma classificação “principalmente positiva”, mas as pessoas claramente entraram no Simulador de corte de grama Com muitas previsões diferentes nascidas de anos de experiência no mundo real, como a pessoa que as leu por não ter dificuldade em cortar grama na chuva (você pode alternar as opções de clima no menu de configurações).

Acima de tudo, espero que o jogo tenha acertado a sensação de enfadonho enfadonho por apenas uma hora para que você possa finalmente dar uma olhada no gramado que você cortou e desfrutar de seu aroma fresco, como parece limpo e como ele é sensível entre vocês. pés. Sims hiperseletor momento a momento agora. American Truck Simulator Estava sendo tratado como uma anomalia. Agora, este é o modelo. Microsoft Flight Simulator ela era Um dos melhores jogos do ano passado. em primeiro lugar Flipper House Twitch assumiu. ultimamente ela era simulador de lavagem potente. Até aqui, Simulador de corte de grama Não sinto que mede.

Em vez de simular cuidado, patten CE, e a precisão necessária ao uso de equipamentos massivos para aparar cuidadosamente milhões de pequenos pontos verdes esguios, a Skyhook optou por se concentrar nos incentivos econômicos que impulsionam a arte. A cada passo, você é lembrado de que este não é um hobby divertido, mas um negócio de commodities e, a menos que o conclua de acordo com as especificações desejadas no mercado, ficará sem negócios e enfrentará a ruína econômica. Acho que vou voltar a capinar cruzamento entre animais Ilha.