Servidores PSN desligados novamente para jogadores de PS4 e PS5

Os servidores da PlayStation Network caíram novamente, de acordo com relatórios dos jogadores e fontes oficiais da Sony.

O rastreador de status do servidor PSN tem todas as áreas de serviço listadas em vermelho no momento da redação deste documento, indicando que você “pode ​​ter dificuldade” para fazer login, jogar e navegar na PlayStation Store e além (embora alguns usuários digam que não são afetados). Como está agora, a Sony não forneceu nenhum cronograma para quando restaurar o serviço, e o problema parece ter surgido por pelo menos algumas horas.

Os servidores da Sony tiveram algum tempo de inatividade significativo em julho e, embora não seja incomum que a PSN falhe, isso na verdade se tornou um problema mais prolongado do que a maioria das interrupções curtas.

No momento, não há nenhuma palavra oficial da Sony sobre por que o PSN está fora do ar. Tudo o que precisamos fazer são especulações sobre a natureza da interrupção, mas se alguma palavra oficial vier da Sony ou do PlayStation, faremos questão de atualizar este artigo assim que o vermos.

Naturalmente, sugerimos verificar nosso perfil completo Códigos de erro PSN Um guia para corrigir o problema, mas dado o estado do servidor, ele pode estar apenas esperando que a Sony faça os reparos necessários, em vez de os jogadores fazerem qualquer coisa para se reconectar aos servidores PSN. .

Enquanto isso, se você ainda está tentando colocar as mãos no console cada vez mais evasivo de última geração da Sony, pode acessar nosso Pacotes PS5 Um guia para obter as melhores ofertas.