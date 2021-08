Seahawks TE Luke Willson anunciou aposentadoria

Ao longo de sete temporadas, Wilson apareceu em 85 jogos para o Seahawks, começando aos 44, coletando 97 passes para 1.208 jardas e 11 touchdowns. Wilson também estava recebendo uma das transferências de dois pontos mais significativas da história da equipe, um passe de Russell Wilson que deu aos Seahawks uma vantagem de três pontos sobre Green Bay no final do jogo do Campeonato NFC, levando os Packers à prorrogação com uma meta de campo no final do regulamento.