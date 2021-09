Salman Rushdie está agora na Substack

“Quer dizer, se eu publicasse um livro, receberia mais dinheiro”, disse ele.

Ele ainda planeja conter seus grandes caprichos da moda tradicional e está trabalhando em um romance publicado pela Random House.

briefing de negócios diário Atualizada Agosto. 30, 2021, 17:48 ET

Substack tem dinheiro para queimar. Ele arrecadou quase US $ 83 milhões, com uma avaliação de US $ 650 milhões adquirido Cocoon, um aplicativo de mídia social pago por assinaturas e não inclui nenhum anúncio.

O Sr. Rushdie sempre foi um fanático na página e na vida. Seus romances são uma mistura altamente estilizada de realismo mágico e narrativa teatral, histórias dentro de histórias contadas por muitos contadores de histórias. Ele teve uma vida pessoal aventureira e se casou várias vezes. Em muitos aspectos, Substack parece um lugar natural para Rushdie. Sua universidade de gostos e interesses dá lugar às mensagens estendidas (às vezes sem forma) que já compõem os muitos milhares de boletins informativos da Suback.

No entanto, Rushdie acredita que a palavra escrita parou quando se trata da web.

“Sinto que com este novo mundo da tecnologia da informação, a literatura não encontrou realmente um espaço original ali”, disse ele.

Ele acrescentou que adora a capacidade de experiências de Substack. “Tudo o que me vem à mente me dá uma maneira de dizer algo imediatamente, sem intermediários ou guardas”, disse Rushdie.

Ele ofereceu um vislumbre do que pode vir na coleção de ensaios deste ano, “As línguas da verdade”, uma obra de longa data que trata de tudo, desde Shakespeare até a morte de Osama bin Laden. Os críticos zombaram do livro com um Conexão É uma “visão turva deste século”. Seu trabalho mais recente, Quichotte, o romance pós-moderno de Don Quichotte, Ele recebeu uma recepção semelhante.

A mudança de Rushdie para Substack, uma plataforma mais conhecida entre blogueiros e jornalistas de tecnologia, pode ser um golpe para ambas as partes. O romancista dá à startup de tecnologia algum peso literário, enquanto Substack empresta um brilho moderno a um autor que está entrando nos anos do crepúsculo, um período em que romancistas famosos costumam assistir Estocolmo fingindo que não.

“Vamos ver no que vai dar”, disse ele sobre sua nova experiência. “Estou tão curioso quanto qualquer outra pessoa.”