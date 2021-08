Salesforce, Best Buy, Dollar General, HP e outras ações para assistir esta semana

tamanho da fonte





cerca de doze



Standard & Poor’s 500



As empresas divulgam seus últimos resultados esta semana, principalmente varejistas.



melhor compra



(Barra de estoque: BBY) e



Peças automotivas avançadas (AAP)



O relatório de terça-feira, seguido por



Ulta Beauty



(ULTA) na quarta-feira. Quinta será movimentada, com



Lojas burlington



(BURL),



dólar geral



(DG),



a diferença



(GPS) e



árvore do dólar



(DLTR) Todos os relatórios.

Outras grandes empresas que reportaram esta semana incluem



força de vendas.



com (CRM) e



instinto



(INTU) na quarta-feira e



Fumante GM



(SJM) e



HP



(HPQ) na quinta-feira.

Reserva Federal Anual Seminário de política econômica começa quinta-feira. A reunião geralmente ocorre em Jackson Hole, UT, e a reunião é por padrão este ano. Seu tema é “Política Macroeconômica em uma Economia Desigual”. O seminário continua até sábado.

Os dados econômicos desta semana incluem



Mercado IHSde



PMIs de manufatura e serviços para agosto na segunda-feira. Ambas as medidas de atividade econômica devem permanecer estáveis ​​em relação aos níveis de julho. Na quarta-feira, o Census Bureau divulgou seu relatório de bens duráveis ​​de julho, que é visto como um indicador adequado para o investimento empresarial. Espera-se que tenha aumentado 0,8% no mês passado.

Finalmente, o Bureau of Economic Analysis divulga seu relatório de receitas e despesas pessoais de julho na sexta-feira. A renda e os gastos do consumidor devem aumentar 0,5% em relação ao mês anterior. Isso seria um crescimento mais rápido da renda e um crescimento mais lento dos gastos do que em junho. O relatório também inclui o índice de preços de despesas de consumo pessoal, que os funcionários do Fed preferem para medir a inflação. A expectativa é de um salto de 4,2% ano a ano.

Segunda-feira 23/8



JD.comE





Madison Square Garden EntertainmentE



E



Palo Alto Networks



Relatório de resultados trimestrais.

Liga Nacional De Realtors Existing Home Sales Reports para julho. A estimativa de consenso é de uma taxa anual ajustada sazonalmente de 5,83 milhões de casas vendidas, mesmo com os números de junho. As vendas de casas existentes diminuíram desde o início do ano, pois os preços continuam subindo. Em junho, o preço médio de uma casa era um recorde de $ 363.300, um aumento de 23,4% ano a ano.

Publicações de mercado da IHS Tanto o PMI de Manufatura quanto o PMI de Serviços de agosto. Os economistas esperam uma leitura de 63,1 para o PMI de manufatura e uma leitura de 59,8 para o PMI de serviços. Ambos os números serão aproximadamente iguais aos dados de julho.

Terça-feira 24/08

Advanced Auto Parts, Bank of Montreal,



Banco da Nova EscóciaE



melhor compra, intuit,



MedtronicE



E



Irmãos Toll



anuncia lucros.

Escritório do censo Novos relatórios de vendas de casas para julho. A previsão é de uma taxa anual ajustada sazonalmente de 700.000 novas residências vendidas, um aumento de 3,6% no mês a mês em relação a junho. Assim como as vendas de casas existentes, as vendas de casas novas caíram drasticamente em relação ao início deste ano.

Quarta-feira 25/08



AutodeskE





aplicativo líquidoE





Royal Bank of CanadaE



Salesforce.com, Snowflake, Splunk,



Ulta Beauty



Publique resultados trimestrais.

Escritório do censo É divulgado o relatório de bens duráveis ​​do mês de julho. A chamada unânime é por um ganho mensal de 0,8% nas novas encomendas de bens manufaturados duráveis, para US $ 260 bilhões. Excluindo o transporte, o volume de novos pedidos deve aumentar 0,9%, após um aumento de 0,5% em junho.

Quinta-feira, 26/08

Fed Kansas City hospeda seu Simpósio de Política Econômica anual em Jackson Hole, UT. O tema deste ano é “Política Macroeconômica em uma Economia Desigual”. A conferência segue até 28 de agosto.

lojas de burlington,



Banco Imperial Canadense de ComércioE



Dell Technologies, Dollar General, Dollar Tree, Gap, JM Smucker,



HP Inc.E





Tecnologia MARVELE





Pelotão InterativoE





Toronto Dominion BankE



E a VMware realizou teleconferências para discutir os lucros.

Departamento Econômico Analytics aponta para sua segunda estimativa do PIB para o segundo trimestre. Os economistas esperam uma taxa de crescimento anual ajustada sazonalmente de 6,5%, inalterada em relação à estimativa de avanço do BEA do final de julho.

Sexta-feira 27/08

Versões BEA Relatório de receitas e despesas pessoais do mês de julho. Estimativas de consenso indicam que tanto a renda pessoal quanto os gastos aumentam 0,5% ao mês. Isso se compara a aumentos de 0,1% e 1%, respectivamente, em junho. O índice de preços de despesas de consumo pessoal, a medida de inflação preferida do Fed, deve saltar 4,2% em uma base anual, após um aumento de 4,0% em junho.

escrever para Nicholas Jasinski em nicholas.jasinski@barrons.com