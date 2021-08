Russell Wilson diz que o Seattle Seahawks “deve considerar” a colocação de contrato de Duane Brown

Seattle – Russell Wilson Ele foi tão franco quanto na temporada, quando pressionou o público sobre o Seattle Seahawks para reforçar sua proteção de passe. Com a mão esquerda Pro Bowl Duane Brown Wilson não está treinando enquanto busca um novo contrato, e novamente está falando abertamente sobre a importância de trazer o melhor homem da linha ofensiva de volta para o campo.

Em seus primeiros comentários aos repórteres da área de Seattle desde o início do campo de treinamento, Wilson não fez nenhuma tentativa de minimizar a ausência contínua de Brown.

“Não ter Duane Brown é um negócio muito importante, porque acho que ele é um dos melhores jogadores de esquerda do jogo, não há dúvida sobre isso”, disse Wilson no domingo, após o jogo simulado dos Seahawks no Lumen Field. “Acho que ele é o melhor que consegue. Ninguém é mais atlético, mais talentoso do que ele. A idade é apenas um número. Ele parece ter 28-30 anos lá. Ele é realmente excepcional. Muito inteligente e fisicamente, ele entende o jogo, e acho que as pessoas o temem, para ser honesto com você, quando correm para ele e jogam contra ele.

“Então, definitivamente queremos ser capazes de trazê-lo de volta. Temos que descobrir isso porque precisamos de Duane Brown.”

Fontes disseram a Adam Schifter da ESPN no início desta semana que Brown não está feliz por ainda não ter fechado um novo acordo. Ele está no último ano de seu contrato atual, que deve pagar a ele até US $ 11,35 milhões nesta temporada. O veterano de 14 anos fará 36 no final deste mês.

Os Seahawks têm cinco semanas até a estreia da temporada, em 12 de setembro, contra o Indianapolis Colts, tempo suficiente para fechar um acordo. O problema é que eles estão tentando estender a segurança do Pro Bowl Jamal Adams, que colocava seu contrato no topo de sua prioridade.

Wilson inicialmente evitou fazer perguntas quando a ausência de Brown se tornou um problema para o meio-campo. Quando pressionado, ele disse que os Seahawks precisavam dele em sua primeira partida.

“Precisamos saber disso porque ele é realmente especial, obviamente”, disse Wilson. “Como eu disse, acho que ele é um dos melhores canhotos no jogo. Acho que ele tem mais alguns anos para jogar. Acho que ele definitivamente pode fazer isso. Não acho que ninguém seja mais atlético do que ele. Você vê o que ele pode fazer. Ele também é nosso capitão. Um cara que está realmente liderando a linha ofensiva e, de fato, ele está liderando a linha ofensiva e ele pode realmente definir o tom. “

Brown ficou em segundo lugar na taxa de vitórias em blocos da ESPN na última temporada (94%) e em quinto lugar desde 2018 (92,7%). Ele apareceu em todos os 16 jogos em 2018 e 2020, mas falhou quatro com uma lesão no joelho e bíceps em 2019.

Como Adams, Brown conduz o que é conhecido como “reserva”. Ambos vieram para o campo de treinamento, mas não estão treinando na ausência de novos contratos. O técnico Pete Carroll disse no último fim de semana que espera que Brown comece a treinar em breve, mas isso ainda não aconteceu. Carroll não teve nenhuma atualização no domingo sobre quando praticar.

Quando questionado se Brown estava infeliz, “Dwan e eu estamos fazendo um ótimo trabalho.” “Em nossas conversas sobre as coisas, ele tem sido ótimo. Ele faz uma declaração. Ele faz uma declaração sobre o que ele sente que precisa acontecer.”

Questionado se achava que Brown iria perder um jogo, Carroll disse que não sabia, acrescentando: “Ele não vai jogar na pré-temporada. Ele não vai, então não vai fazer diferença agora”.

Além dos Browns ausentes, os Seahawks também ficaram sem seus dois maiores backups no domingo. Jamarco Jones (espasmos nas costas) e Cedric Ogboy (distensão do bíceps) Ambos saíram do treino de sábado com lesões. Campeão tommy (Coxa) Ele também não brincava. Esta é uma pressão de seleção de novatos na sexta rodada Pedra Forsyth Para trabalhar como Seattle começou a intervir esquerda.

Carroll disse que as costas de Jones precisarão de alguns dias para se soltar. Ele não tinha um calendário para o retorno de Agboy. Eles também estavam sem a posição mais alta Ethan Bositch No domingo, depois de um agravamento da lesão no tendão da coxa que o impediu de entrar no acampamento. Carroll disse que pode precisar de mais dois dias para se recuperar.

Os Seahawks conseguiram jogar uma partida simulada sem nenhum ferimento grave, de acordo com Carroll. Ele disse que eles se seguraram Rashad Bini (coxa) e costas DJ Red (Coxa) como precauções e suas lesões foram descritas como menores.