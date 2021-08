Revelou as 10 ruas mais caras de Portugal

Por DPN, Notícias, Negócios, Propriedade 18-08-2021 12:06:00 0 Comentários



De acordo com um relatório recente da Idealista, a compra de uma casa na rua mais cara de Portugal custa em média 4.470.462 €.

As localizações no distrito de Lisboa dominam as 10 ruas mais caras de Portugal, mas ambas as ruas de Argel estão na lista.

No topo da lista encontra-se a exclusiva Avenita Marginal, localizada em Oiras, seguida da Avenida dos Descopertas em Lisboa, Freguesia de São Francisco de Xavier, com média de € 3.754.091 e Avenida Almondo Cago Gudinho (38.474).

O quarto preço de compra de casa mais exclusivo é no exclusivo Quinta do Logo Resort (Estrada Quinta do Lago), localizado no concelho de Luli (3.589.000) em Almans. Em seguida na mesa estão a Avenida Brasil, Casco (€ 2.846.667) e a Rua Das Popolos, Casco, onde o preço médio de uma casa de luxo é de cerca de 2.790.000.

Veja a lista completa abaixo: