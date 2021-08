Répteis fósseis interessantes fornecem pistas sobre a origem de cobras e lagartos

Vinte anos depois de ter sido encontrado na Argentina, os paleontólogos descreveram em detalhes um fóssil de Lepidossauro com 231,4 milhões de anos. Este animal possui características colocadas antes da divisão entre lagartos, cobras e esfenodontes (um ramo dos répteis que hoje compreende apenas os curiosos tuatara) O crânio fossilizado foi recentemente submetido a uma tomografia computadorizada e uma equipe multidisciplinar de pesquisadores Publicados A análise da amostra foi publicada esta semana na Nature.

Animal Taitalura Alkoberi. Para o olho destreinado, parece muito com um lagarto (uma lagartixa enferrujada, para este escritor). Mas a anatomia do animal é muito mais antiga, que foi o que a equipe de pesquisa descobriu quando foi capaz de examinar o fóssil em detalhes. Nenhum corpo do animal foi preservado, disse a coautora do estudo, Gabriela Sobral, que supervisionou a tomografia computadorizada em Harvard, mas o crânio – com cerca de uma polegada e meia de comprimento – é o fóssil mais completo da evolução do lepidosauro conhecido até hoje. Comunicado de imprensa. Ver o crânio em três dimensões forneceu novos insights sobre como os crânios de cobras, camaleões, lagartixas, tuatara e outros foram derivados.

“Quase perfeitamente preservado Taitalura O crânio nos mostra detalhes de como um grupo de animais, incluindo “Quase 11.000 espécies se originaram, incluindo cobras, lagartos e tuatara”, disse Ricardo Martinez, principal autor do estudo e paleontólogo da Universidade Nacional de San Juan, na Argentina.

“Taitalura Mostra algumas características que pensamos serem exclusivas do grupo tuatara “, escreveu Martínez em um e-mail para o Gizmodo.” Taitalura Isso mostra que os primeiros lepidosauros pareciam mais um tuatara do que um agachamento e, portanto, este é um afastamento significativo do estilo ancestral. Squamates são o grupo de répteis formado por cobras, lagartos e lagartos vermes.

Foi descoberto na Argentina em 2001 (Martínez disse “Eu o encontrei na superfície e peguei”), T. koberi Isso é o que os pesquisadores chamamEspécies de cauleUm termo que se refere a animais que se ramificaram da árvore evolutiva antes das linhagens que ainda existem hoje. Em outras palavras, eles são espécies em evolução anterior que não tiveram descendentes vivos. T. koberi É um ramo evolutivo que se refere à forma de vida anterior aos lepidosauros dividido em dois grupos: agachamentos e esfenodontes. qualquer forma T. koberi Eles são menores do que alguns lagartos – os fósseis de agachamento e esfenodonte mais antigos datam de 242 milhões e 238 milhões de anos atrás, respectivamente – sua forma é ainda mais antiga. A história do réptil remonta ao período Triássico Tiranossauro Rex mais de 150 milhões de anos atrás.

T. koberi Tinha alguns traços que explicavam a Tiago Simões, biólogo evolucionista da Universidade de Harvard e co-autor do artigo de investigação, que era distinto. Faltava uma abertura de focinho comum aos arcossauros, uma linhagem evolutiva que inclui crocodilos e dinossauros. Seu osso quadrado, conectando o crânio à mandíbula inferior, tinha uma forma peculiar. Mas a tomografia computadorizada realmente levou as coisas para casa: o animal tinha ossos alternados para agachamentos e esfenodontes.

Tuatara, um réptil Endêmico da Nova Zelândia, era o único esfenodonte vivo na Terra Por cerca de 60 milhões de anos. Devido à sua anatomia relativamente inalterada ao longo dos tempos, tuatara é freqüentemente chamado de “fóssil vivo”. E T. koberi Este pôster confirma, como o animal fóssil é muito mais parecido com um tuatara do que um camaleão, lagartos sem pernas e cobras.

Simões aplicou a análise bayesiana para colocar o fóssil na árvore evolutiva. Modelagem significa que a equipe de pesquisa pode estimar quando adaptações específicas em lepidosauros evoluíram e com que rapidez elas mudaram. Método de Bayes confirmado à equipe T. koberi É o membro mais primitivo da linhagem de répteis de onde surgiram todos os lagartos e cobras.

“Na ciência, nunca buscamos respostas reais ou evidências porque os princípios básicos da ciência proíbem a existência de respostas reais … Em princípio, essas árvores nunca são verdadeiras e mudam frequentemente com o tempo. Mas se após análises futuras, e talvez novos dados , a colocação Taitalura Simões disse em email ao Gizmodo:

O fóssil é um passo importante para a compreensão dos répteis de hoje. Em outras palavras, aqueles que não caíram com os dinossauros. Com exceção dos crocodilos, muitos desses animais estavam no lado menor, habitando nas sombras de gigantes por milhões de anos.

“Estamos tão acostumados a aceitar que a Era Mesozóica foi a era dos répteis gigantes, proto-mamíferos gigantes e árvores gigantes, e por isso costumamos procurar fósseis que pudessem ser vistos na altura humana, apenas andando. os componentes do antigo ecossistema eram pequenos, como é o caso hoje. ”O co-autor Sebastian Apisteguia, paleontólogo da Universidade Maimonides em Buenos Aires, disse em Comunicado de imprensa.

É sempre bom ver alguns galhos recém-descobertos na árvore da vida, mas provavelmente é ainda mais legal ver pistas sobre como galhos inteiros pareciam para começar. T. koberi É exatamente isso; Restos do tamanho de um pint de uma grande rachadura entre répteis.

Correção: uma frase neste artigo se refere erroneamente a tuatara como um “lagarto”. Embora os tuatara certamente pareçam lagartos, eles são esfenodontes. Peço desculpas aos leitores e tuatara por este erro.

