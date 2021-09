Relatório: WWE NXT será produzido por Vince McMahon e Bruce Pritchard

No Wrestling Observer Live durante uma discussão sobre o episódio desta semana do NXT e as mudanças iminentes no produto como um todo, Brian Alvarez Ele disse que ouviu de pessoas na WWE dizendo que o novo NXT será produzido por Vince McMahon e Bruce Pritchard.

Alvarez disse: “Como qualquer coisa, tudo pode mudar, tudo é possível, mas falei um pouco atrás sobre como teremos um novo NXT. Será como o antigo NXT. Ouvi muitas pessoas agora que quando eles voltarem aos shows ao vivo, será do Produzido por Vince McMahon, Bruce Pritchard.

Conforme mencionado anteriormente, o plano é reformular a marca. Na última sexta-feira, eles introduziram um novo logotipo com a música apresentada por Wale. Quando for ao ar em 14 de setembro, os fãs verão um novo centro de apresentações, e NXT deve ter iluminação e cores diferentes porque McMahon queria ficar longe do visual escuro. A outra grande mudança no show será no talento. O plano é contratar jovens talentos e menos nomes da cena independente.

Alvarez disse que as pessoas especularam durante anos que McMahon tinha suas impressões digitais no programa, mas esse nunca foi o caso, mas será no futuro.