Reino Unido estende os períodos de carência do Brexit na Irlanda do Norte

A Grã-Bretanha planeja estender os períodos de carência pós-Brexit em algumas importações de bens para a Irlanda do Norte, disse o ministro do Brexit, David Frost, em um movimento que visa dar a Londres e Bruxelas mais tempo para manter negociações sobre o comércio com a província.

O destino da Irlanda do Norte governada pelos britânicos foi a questão mais controversa nas negociações do Brexit na Grã-Bretanha, que foram concluídas em 31 de dezembro e continuaram a provocar divergências.

Para evitar a imposição de fronteiras rígidas na ilha da Irlanda, a Grã-Bretanha concordou em deixar algumas regras da UE em vigor na província da Irlanda do Norte e aceitar verificações de mercadorias que chegam lá de outras partes do Reino Unido.

Desde então, Londres disse que o acordo não está funcionando e quer mudá-lo, enquanto a UE se recusa a renegociar o tratado.

“Para fornecer espaço para futuras discussões em potencial (com a União Europeia) e para dar certeza e estabilidade às empresas enquanto tais discussões continuam, o governo continuará a aplicar o Protocolo nas bases existentes”, disse Frost em uma declaração ministerial escrita .

“Isso inclui os períodos de carência e servidões que estão em vigor”, disse ele.

A UE tomou nota dos planos da Grã-Bretanha, mas disse que não estava entrando em ação legal contra Londres.

“Atualmente, a Comissão não está avançando para a próxima fase do procedimento de violação lançado em março de 2021 e não está abrindo nenhuma nova violação neste momento”, disse o executivo do bloco em um comunicado.

Autoridades em Londres e Bruxelas estão tentando evitar que a disputa se transforme em uma guerra comercial total.

A Comissão Europeia concordou em julho em congelar as ações legais contra a Grã-Bretanha por fazer mudanças no protocolo que Bruxelas diz violar o tratado de Brexit.

Londres já indicou que vai estender os períodos de carência, suspendendo novos cheques no comércio entre canais que devem começar dentro de semanas.

A Irlanda é um ator importante nas negociações comerciais pós-Brexit, e o vice-primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar, depois de se encontrar com o ministro do Gabinete do Reino Unido, Michael Gove, disse esperar que o movimento britânico em busca de uma solução duradoura o leve.

“O Reino Unido deve anunciar uma nova extensão dos períodos de carência, não apenas em relação à Irlanda do Norte, mas também às importações da UE e da Irlanda para o Reino Unido”, disse Varadkar em entrevista à emissora estatal irlandesa RTE.

“É importante que usemos o período de qualquer extensão que possa realmente acontecer para começar a trabalhar e tentar estabelecer acordos mais permanentes … para garantir que o protocolo se torne mais viável”, disse Varadkar à RTE.

Mas Varadkar advertiu que qualquer solução duradoura conseguida entre Londres e Bruxelas teria que estar dentro dos limites do acordo atual.

Varadkar disse que Goff disse a ele que a Grã-Bretanha “não quer se afastar do protocolo, mas quer torná-lo mais viável”.

O primeiro-ministro irlandês, Michael Martin, disse no mês passado que acreditava que as questões poderiam ser resolvidas com a vontade política certa. Consulte Mais informação

Reportagem adicional de Conor Humphreys em Dublin, James Davey em Londres e Sabine Siebold em Berlim; Edição de Michael Holden e David Clarke

