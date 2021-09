Reemergência da infecção SARS-CoV-2 na força de trabalho do sistema de saúde altamente vacinada

Para o editor:

Figura 1. Figura 1. Variantes do SARS-CoV-2 entre trabalhadores de saúde assintomáticos.

É mostrada a distribuição de B.1.1.7 (alfa), delta e outras variantes do SARS-CoV-2 de acordo com o estado de vacinação e mês de diagnóstico entre os trabalhadores de saúde da UCSD Health, de março a julho de 2021. O número de trabalhadores indica aqueles que eram assintomáticos e tinham dados variáveis ​​disponíveis, e o número de testes positivos indicava aqueles que incluíam dados sobre as variáveis.

Em dezembro de 2020, a força de trabalho da Universidade da Califórnia em San Diego Health (UCSDH) experimentou um aumento significativo nas infecções de síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 2 (SARS-CoV-2). A vacinação com vacinas de mRNA começou em meados de dezembro de 2020; Em março, 76% da força de trabalho estava totalmente vacinada e, em julho, a proporção subiu para 83%. As infecções diminuíram significativamente no início de fevereiro de 2021.1 Entre março e junho, menos de 30 profissionais de saúde testaram positivo a cada mês. No entanto, coincide com o fim da máscara na Califórnia em 15 de junho e o rápido domínio da variante B.1.617.2 (delta) que apareceu pela primeira vez em meados de abril e constituiu mais de 95% dos isolados de UCSDH no final de julho (forma 1), as infecções aumentaram rapidamente, incluindo casos entre pessoas totalmente vacinadas. A aprovação do Comitê de Revisão Institucional foi obtida para o uso de dados administrativos sobre vacinações e dados de investigação de casos para examinar a eficácia da vacina de mRNA SARS CoV-2.

O UCSDH tem um limite baixo para o teste SARS-CoV-2, que é causado pela presença de pelo menos um sintoma durante a triagem diária ou por exposição específica, independentemente do estado de vacinação. De 1º de março a 31 de julho de 2021, um total de 227 profissionais de saúde da UCSDH testou positivo para SARS-CoV-2 por ensaio de reação de polimerase quantitativa por transcrição reversa (RT-qPCR) para esfregaços nasais; 130 de 227 trabalhadores (57,3%) foram totalmente vacinados. Os sintomas estavam presentes em 109 de 130 trabalhadores totalmente vacinados (83,8%) e em 80 de 90 trabalhadores não vacinados (88,9%). (Os sete trabalhadores restantes foram vacinados apenas parcialmente.) Nenhuma morte foi relatada em nenhum dos grupos; Uma pessoa não vacinada foi hospitalizada devido a sintomas associados ao SARS-CoV-2.

Tabela 1. Tabela 1. Infecção sintomática por SARS-CoV-2 e eficácia de uma vacina de mRNA entre profissionais de saúde da UCSDH, de março a julho de 2021.

A eficácia da vacina foi calculada para cada mês de março a julho. A definição de caso foi um teste de PCR positivo e um ou mais sintomas entre pessoas sem infecção anterior com Covid-19 (consulte o Apêndice Suplementar). A eficácia da vacina excedeu 90% de março a junho, mas caiu para 65,5% (intervalo de confiança de 95% 95% [CI], 48,9 a 76,9% (em julho)tabela 1) As taxas de casos de julho foram analisadas de acordo com o mês em que os trabalhadores com Covid-19 concluíram sua série de vacinação; Em trabalhadores que completaram a vacinação em janeiro ou fevereiro, a taxa de ataque foi de 6,7 por 1.000 pessoas (IC de 95%, 5,9 a 7,8), enquanto a taxa de ataque foi de 3,7 por 1.000 pessoas (IC de 95%, 2,5 a 5,7) entre aqueles que completaram vacinação durante o período de março a maio. Entre os indivíduos não vacinados, a taxa de ataque em julho foi de 16,4 por 1000 pessoas (IC de 95%, 11,8 a 22,9).

As vacinas SARS CoV-2 mRNA, BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) e mRNA-1273 (Moderna) mostraram previamente taxas de eficácia de 95% e 94,1%,2 Respectivamente, nos ensaios clínicos iniciais, a vacina BNT162b2 foi mantida, embora com eficácia ligeiramente reduzida (84%) 4 meses após a segunda dose.3 Na Inglaterra, onde um período de dosagem estendido de até 12 semanas foi usado, Lopez Bernal et al. relataram uma eficácia da vacina conservada de 88% contra comorbidades delta-variáveis.4 Como outros notaram em populações que receberam vacinas de mRNA de acordo com os períodos de autorização de uso de emergência padrão,5 Nossos dados indicam que a eficácia da vacina contra qualquer doença sintomática é muito menor contra a variante delta e pode diminuir com o tempo desde a vacinação.

A mudança dramática na eficácia da vacina de junho a julho deve-se provavelmente ao surgimento da variante delta e à diminuição da imunidade ao longo do tempo, bem como ao fim dos requisitos de mascaramento da Califórnia e o resultante maior risco de exposição na comunidade. Nossas descobertas ressaltam a importância de restabelecer rapidamente intervenções não farmacêuticas, como mascaramento interno e estratégias de teste extensas, bem como esforços contínuos para aumentar as vacinações, como estratégias para prevenir doenças e mortes evitáveis ​​e para evitar perturbação em massa na comunidade durante a propagação desta doença maciça. alternativa. Além disso, se nossas descobertas sobre o comprometimento imunológico forem validadas em outro lugar, então as doses de reforço podem ser indicadas.

Jocelyn Keener, MD

Lucy E. Horton, MD, MPH

Universidade da Califórnia em San Diego Health, San Diego, Califórnia

Nancy J. Behnken, MD, MPH

Universidade da Califórnia em San Diego, La Jolla, Califórnia

Louise C. Laurent, MD, PhD.

David Pride, MD, PhD.

Christopher A Longhurst, MD

Shera R. Abeles, MD

Francesca J. Torriani, MD

Universidade da Califórnia em San Diego Health, San Diego, Califórnia

