Recrutados do futebol de Oklahoma: WR Brandon Inniss, de cinco estrelas, se compromete com Sooners no HQ da CBS Sports

247 Esportes



Oklahoma Ela adicionou outra virada de jogo para seu ataque futuro, com um receptor cinco estrelas largo Brandon Innes Compromisso com os Sooners ao vivo no CBS Sports HQ. De acordo com a 247Sports Composite, Inniss é o jogador nº 1 amplamente e nº 9 na classe de 2023 do American Heritage in Plantation, Flórida. Lincoln escolheu Riley em vez de muitos outros programas, incluindo aqueles de AlabamaE FlóridaE Georgia E Clemson.

“O treinador Riley é como nenhum outro”, disse Innes, “Desligamos o telefone outro dia e ele está sempre animado. Eles vão tirar o melhor de mim.” Oklahoma parecia um lar longe de casa.

Embora a recente mudança dos Sooners para a SEC tenha sido um fator no comprometimento de Inniss, ele disse que está animado para jogar na nova conferência de sua equipe pelos “próximos anos”.

247 Analista de recrutamento esportivo Andrew Ivins Escreveu no início deste mês Que Inniss é “um dos destinatários mais prontos para a faculdade a sair do ensino médio nos últimos anos” e impressionou os escoteiros com sua habilidade de competir contra competidores mais velhos no altamente talentoso cenário do sul da Flórida.

Um corredor de elite com vantagem competitiva que pode assumir o controle dos jogos e vencer a dupla cobertura. Ele foi inicialmente confundido por um dos meus treinadores assistentes do Power 5 em relação a um estudante do ensino médio quando ele estava na 8ª série apenas por causa de seu refinamento. Não é o mais alto em largura, mas tem uma construção mais grossa e joga muito maior do que sua estrutura poderia sugerir com suas mãos confiáveis. Compreende a importância da construção e venda de estradas. Misture bem as engrenagens. Agressivo no ponto de captura e lutará contra o defensor para pegar a bola. Ele pode transformar um ganho curto em um longo porque não tem medo de abaixar as ombreiras e aquecer a camisa. Ele assume o papel de bloquear e é o tipo de companheiro de equipe que fará de tudo para vencer.

Oklahoma estava arrasando neste verão com perspectivas de 2023, aterrissando o quarterback cinco estrelas Malachi Nelson e o atleta cinco estrelas Mackay Lemon. É muito cedo para julgar o ranking da equipe em 2023, mas os Sooners estão atualmente em primeiro lugar no país e o compromisso de Inniss pode reforçar essa posição.