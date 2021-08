Recapitulação de ‘Heels’: Fim da estreia de ‘Twist’ de Stephen Amell

Histórias relacionadas

Aviso: esta postagem contém spoilers saltoA estreia da série. Leia por sua própria conta e risco.

aquilo foi o frioJack Spade.

Justamente quando seu irmão Ace pensou que ele estava a caminho dos torneios principais, Jack arrebatou esse sonho saindo do roteiro e o ferindo intencionalmente no ringue. O movimento audacioso também matou o ímpeto de Ace com os fãs de DWL, que imediatamente se voltaram para a estrela em ascensão para uma luta sem brilho no evento principal e sua reação lacrimosa no rescaldo.

Stephen Amell, que interpreta Jack, chamou a transformação de seu final favorito da temporada por causa de como foi caótico.

“A decisão é ruim para Jack, mas às vezes as pessoas tomam decisões ruins quando estão sob pressão”, disse Amell ao TVLine. “É minha decisão favorita nesta temporada porque é mais interessante, colorido e real quando você está assistindo alguém. O intervalo que aconteceu entre Jack e Ice é a base da primeira temporada do show.”

Alexander Ludwig, que interpreta Ace, também é um grande fã desse final surpreendente e de Where the Brothers nesta temporada.

“Essa foi a minha parte favorita”, disse Ludwig. “Eu esperava essa luta massiva no final, e é contra-clima, mas muito doloroso … o que acontece quando alguém sai do roteiro e é um show ao vivo? E essa é a nova história agora? O que acontecerá a seguir? eu sempre ouvi isso de Adam [Copeland, aka Edge] E Dwayne Johnson quando me contou histórias sobre uma época em que as pessoas não gostavam umas das outras no ringue, e era ao vivo. Do deserto à exploração. Essa ruptura no relacionamento deles … Está à beira do irreparável. Ace está pronto para matar seu irmão. “

