Raios para lembrar David Robertson

Os Raios planejam convocar o mitigador veterano David Robertson para a lista da Major League antes do jogo de amanhã à noite contra o Red Sox, de acordo com Mark Tobkin do Tampa Bay Times (Link do Twitter) As escalações ativas têm de 26 a 28 jogadores amanhã, então nenhum movimento correspondente é necessário.

Seria a primeira ação de Robertson na liga principal desde abril de 2019. O veterano experiente sofreu uma ruptura da Liga dos Campeões naquela primavera, exigindo uma cirurgia de Tommy John que varreu o resto da temporada e toda a sua campanha de 2020. Robertson colocou dois monitores durante a temporada de férias, mas ele eventualmente não assinou durante o inverno.

Em vez disso, Robertson estava entre um punhado de jogadores de ponta que se juntou à seleção dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos deste ano. Ele se mostrou bem o suficiente para garantir um contrato da liga principal com o Tampa Bay, embora tenha aceitado uma atribuição temporária para Triple-A Durham para construir a força do braço. Robertson tem sido excelente com os Bulls, jogando seis corridas sem gols com doze rebatidas e uma caminhada solitária.

Embora já tenham se passado quase três anos desde que Robertson estava saudável, ele foi um dos partidários mais sustentáveis ​​e produtivos da liga durante a maior parte de seus mandatos nos Yankees e White Sox. O jogador de 36 anos tem uma ERA de 2,90 em seu 663 2/3 Big League Tour e jogou mais de 60 entradas com uma ERA de 4,00 em todas as temporadas de 2010 a 2018.

Qualquer coisa como esse nível de produção seria a chave para o touro de Rays, que lidou com uma miríade de problemas de saúde nesta temporada. Embora Robertson seja a escolha do gerente Kevin Cash, parece que Tampa Bay não pode contar com contribuições imediatas de nenhum deles. Ryan Thompson ou Oliver Drake.

Thompson, que está fora desde 30 de junho com uma infecção no ombro, ainda está com dores e não espera começar a jogar tão cedo, o gerente Kevin Cash Contar Tobkin. Enquanto isso, Drake não deve participar desta temporada, de acordo com Cash. Drake sofre de distensão dos flexores desde outubro passado. Ele deveria começar sua tarefa de reabilitação em julho, mas aparentemente sofreu algum tipo de contratempo. Ambos os jogadores já estão na lista de infectados há 60 dias.